Samsun Gıda Borsası'nda yangın - Son Dakika
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Samsun Gıda Borsası'nda yangın

15.06.2022 21:37
Samsun Gıda Borsası'nda yangın

Samsun Gıda Borsası'nda bulunan bir gıda toptancısında yangın çıktı.

Samsun Gıda Borsası'nda bulunan bir gıda toptancısında yangın çıktı.

Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Gıda Borsası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, borsa sitesinde bulunan bir gıda toptancısında yangın çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Yangın çıkan toptancının bitiminde bulunan başka bir toptancının önündeki malzemeler ise yangında zarar görmemesi için panik içinde güvenli bir alana taşındı.

Yangın söndürme çalışması devam ediyor. - SAMSUN

Samsun Gıda Borsası'nda yangın
Samsun Gıda Borsası'nda yangın
Samsun Gıda Borsası'nda yangın
Samsun Gıda Borsası'nda yangın
Samsun Gıda Borsası'nda yangın
Samsun Gıda Borsası'nda yangın
Samsun Gıda Borsası'nda yangın

YORUMLAR
500
Samsun Drift 'Tüplü ve Öfkeli' Samsun Drift 'Tüplü ve Öfkeli' Samsun Gıda Borsası'nda yangın kontrol altına alınamıyor Samsun Gıda Borsası'nda yangın kontrol altına alınamıyor
Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun Gıda Borsası'nda yangın - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Samsun Gıda Borsası'nda yangın - Son Dakika
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