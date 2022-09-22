Son dakika haber! Samsun'da orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika haber! Samsun'da orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

22.09.2022 17:11

Son dakika habere göre SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında fabrikada zarar oluştu.

İlçede bulunan bir orman ürünleri fabrikasının, ısı yağ kazanlarında akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, kazan bölgesini sardı. İşçilerin ihbarı üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, kısa sürede söndürüldü.Fabrikada zararın oluştuğu yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


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Samsun'da orman ürünleri işlenen fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu Samsun'da orman ürünleri işlenen fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu
Kaynak: DHA

Vezirköprü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Samsun'da orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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