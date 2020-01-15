Samsun kabristanda yönleri farklı mezarlar şaşırtıyor - Son Dakika
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Samsun kabristanda yönleri farklı mezarlar şaşırtıyor

6 saat önce

Kabristanda yönleri farklı mezarlar şaşırtıyorSAMSUN'un Çarşamba ilçesindeki Göğceli Mezarlığı'ndaki bazı mezarların yönünün birbirinden farklı oluşu, görenleri şaşırtıyor.

Samsun kabristanda yönleri farklı mezarlar şaşırtıyor, System.String[]

Kabristanda yönleri farklı mezarlar şaşırtıyor

SAMSUN'un Çarşamba ilçesindeki Göğceli Mezarlığı'ndaki bazı mezarların yönünün birbirinden farklı oluşu, görenleri şaşırtıyor. Birçok mezar yerinin yönlerinin farklı olduğunu görenler, başrollerini Şener Şen ve Kemal Sunal'ın paylaştığı 'Davaro' filmindeki 'kıble- hortum' sahnesini hatırladıklarını söylerken, yöredeki din görevlileri ise kıbleye bakan mezarlarda, yüzde 45 oranındaki sapmanın sakıncalı olmadığını belirtti.

İlçeye bağlı Çay Mahallesi'nde yer alan ve yaklaşık 350 yıllık tarihi olan Göğceli Mezarlığı'ndaki birçok mezar, farklı yönlere bakıyor. Düz arazideki kabristanlıkta bazı mezarların yönü kıbleye bakarken, bazılarının yönünde ise diğerlerine göre sapma olduğu görülüyor. Mezarların yönlerinin bazılarının birbirine göre farlı olduğunu görenler, Türk filmlerinin unutulmaz klasikleri arasında yer alan ve başrollerini Şener Şen ile Kemal Sunal'ın paylaştığı 'Davaro' filmindeki 'kıble- hortum' sahnesini hatırladığını söylüyor. Yöredeki din görevlileri ise mezarlardaki yüzde 45 oranındaki bir sapmanın dinen sakıncalı olmadığını belirtiyor

'SAKINCASI YOK'

Vatandaşları tedirgin eden mezarlıklarla ilgili konuşan Göğceli Cami İmamı Ahmet Özköse, 'Mezarların ve yeni açılan yollara göre, mezarların yönleri değişik olabiliyor. Kıblede yüzde 40-45 civarında bir sapma olabilir, bunun da dinen herhangi bir sakıncası yoktur. Genel anlamda mezarların hepsi kıbleye bakar' dedi.

'HOCALARIMIZA SORDUK'

Bir ara vatandaşların, 'kıble yanlış mı acaba" diyerek tedirgin olduğunu anlatan Çay Mahallesi Muhtarı Kadir Yanak da 'Bu konuyla ilgili hocalarımızdan ve müftülerimizden gereken bilgiyi aldık. Din adamlarımız, yüzde 45 oranında bir sapmanın olabileceğini ifade ettiler. O nedenle içimiz rahat' diye konuştu.

'İÇİMİZ RAHAT'

Tanıdıklarının bu mezarlıkta yattığını ifade eden yöre sakini Mehmet Öz, ise 'Kıblede bir yanlışlık olsa hocalarımız zaten gereken uyarıyı yapar. Belli oranda sapma olabilir. Aslında görüntü olarak ters görünüyor ama aslında doğru. Dedelerimiz, ninelerimiz burada yatıyor. Hepimizin içi rahat' dedi.

Kemal Sunal, Şener Şen, Çarşamba, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:41 Kaynak: DHA
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Kabristanda yönleri farklı yerlere bakan mezarları görenler şaşırıyor
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