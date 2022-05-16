Samsun Mesleki Beceriler Fuarı törenle açıldı - Son Dakika
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Samsun Mesleki Beceriler Fuarı törenle açıldı

16.05.2022 15:59
Samsun Mesleki Beceriler Fuarı törenle açıldı

Avrupa Mesleki Beceriler Haftası dolayısıyla Samsun Mesleki Beceriler Fuarı açıldı.

Avrupa Mesleki Beceriler Haftası dolayısıyla Samsun Mesleki Beceriler Fuarı açıldı.

Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda okul ve eğitim merkezlerinin hazırladığı fuarın açılışında konuşan Vali Zülkif Dağlı, mesleki eğitimin var olan öneminin son yıllarda daha çok öne çıktığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığınca verilen destekler ile Organize Sanayi Bölgelerinde meslek liseleri için irtibat noktaları oluşturulması gibi pek çok destekle meslek liselerinin ön plana çıktığını ifade eden Dağlı, teşvik ve destelemeler sayesinde mesleki eğitimin yeniden parlak yıllarına döneceğe inandığını belirtti.

Dağlı, mesleki eğitime yerel desteklemeler yapmak istediklerini dile getirerek, "Bu tanıtım toplantıları önemli. Bunun yanında Nitelikli İl İstihdam Geliştirme Merkezi'ni kuruyoruz. Sanayicilerimizle öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi, okullarımızı birleştirme adına danışma kurulları oluşturuyoruz. Meslek liselerinde rağbet gören bölümleri güçlendireceğiz ilgi duyulmayan bölümleri kapatacağız." dedi.

Vali Dağlı, sanayileşmenin önünün açılması için mesleki eğitimin artırılması gerektiğinin önemine vurgu yaptı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise iş isteyenin çok olduğunu ancak meslek sahibinin olmadığını ifade ederek, talep edilen iş gücünün karşılanamadığını söyledi.

Demir, mesleki ve teknik eğitimin günümüzde büyük önem kazandığını da kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, milli sanayi ve ekonomiye kalifiye eleman yetiştiren meslek liselerinin bu bağlamda hayati bir görevi yerine getiren eğitim kurumları olduğunu aktardı.

Fuar içeriğinde bilişim, ziraat, hukuk ve güzel sanatlar sahalarında söyleşi, tanıtım ve konser gibi etkinlikler olacağını anlatan Yiğit, "Mesleki ve teknik eğitim alanına yönelme, bu alanda ortaya konulan girişim ve deneyimler, mesleki ve teknik eğitimin öğrencilerimize hangi kapıları açacağı ile ilgili önemli enformasyon çalışmalarımız gerçekleştirilecektir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri stant ve atölye alanlarını ziyaret ederek öğrencilerin hazırladığı projeler hakkında bilgi aldı.

Fuar sonunda Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri müzik dinletisi gerçekleştirdi.

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milli eğitim bakanlığı, Ömer Halisdemir, Samsun, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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