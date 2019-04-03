Samsun Meslektaşını Öldüren Kamyon Şoförü, Yakalandı
55 dakika önce
Samsun'da tartıştığı kamyon şoförü Murat Kaplan'ı (43), tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan Uğur S., yakalandı.
Samsun
'da tartıştığı kamyon şoförü Murat Kaplan
'ı (43), tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan Uğur S., yakalandı.
Olay, 30 Mart'ta İlkadım
ilçesi Derecik
Mahallesi'nde Nakliyeciler Sitesi'nde meydana geldi. Kamyon şoförü Uğur S. ile meslektaşı Murat Kaplan arasında başlayan küfürleşme, kavgaya dönüştü. Uğur S., kavga sırasında belinden çıkardığı tabanca ile Kaplan'a ateş etti. Başına isabet eden mermiyle kanlar içinde yere yığılan Kaplan, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
'nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan Samsun Emniyet Müdürlüğü
Cinayet Bürosu ekipleri, Uğur S.?yi yakalayarak gözaltına aldı. Çelik yelek giydirilen Uğur S. adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:43 Kaynak: DHA
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