Samsun Milli Eğitim Müdürü Esen, Havza'da ziyaret ve incelemelerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun Milli Eğitim Müdürü Esen, Havza'da ziyaret ve incelemelerde bulundu - Son Dakika

Samsun Milli Eğitim Müdürü Esen, Havza'da ziyaret ve incelemelerde bulundu

6 saat önce

Samsun Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Havza'da ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Samsun Milli Eğitim Müdürü Esen, Havza'da ziyaret ve incelemelerde bulundu, System.String[]

Samsun Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Havza'da ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Esen, Şube Müdürü Doğan Biçicioğlu ile Kaymakam Metin Yılmaz ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ederek, ardından Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam ile Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan ile bir araya geldi.

Ziyaretlerde eğitim yatırımları ve okul binalarının durumları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Özdemir, Havza Belediyesi olarak her zaman eğitim kurumlarının yanında olduklarını belirterek, okulların ihtiyaçları doğrultusunda eğitim kurumlarına yardımcı olmaya gayret ettiklerini anlattı.

Esen de önceliklerinin öğrencilerin can güvenliği olduğunu vurgulayarak, "Güçlendirmeye ihtiyacı olan okullarımızın hızlı şekilde tespitleri yapılarak gereken ne varsa yapılacak. İnşallah ilçemize 2 yeni okul binası kazandıracağız. Meslek lisemiz atölye binası ile en kısa sürede yeniden yapılacak." diye konuştu.

Özdemir, Esen, Kayan ve beraberindekiler, daha sonra deprem güçlendirmesi ve bakıma ihtiyacı olan okulları inceledi.

Samsun, Havza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:48 Kaynak: AA
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