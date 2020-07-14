(SAMSUN)Samsunlu fizik öğretmeni kitap bağışı için şarkı yaptı: "Bize her yer F=ma" - Son Dakika

(SAMSUN)Samsunlu fizik öğretmeni kitap bağışı için şarkı yaptı: "Bize her yer F=ma"

(SAMSUN)Samsunlu fizik öğretmeni kitap bağışı için şarkı yaptı: "Bize her yer F=ma" Fizik minibüsü ile gönüllü kitap dağıtan öğretmenden şarkı Samsun'da 16 yıldır fizik öğretmenliği yapan Atalay Solmaz, 'Fizik Minibüsü' ismini verdiği minibüsü ile ihtiyaç sahiplerine gönüllü olarak ücretsiz...

(SAMSUN)Samsunlu fizik öğretmeni kitap bağışı için şarkı yaptı: "Bize her yer F=ma"

ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti

Fizik minibüsü ile gönüllü kitap dağıtan öğretmenden şarkı

SAMSUN - Samsun'da 16 yıldır fizik öğretmenliği yapan Atalay Solmaz, 'Fizik Minibüsü' ismini verdiği minibüsü ile ihtiyaç sahiplerine gönüllü olarak ücretsiz kitap dağıtıyor. Pandemi dolayısıyla bağışların düşmesi üzerine Bülent Serttaş'ın 'La Bize Her Yer Ankara' eserinin üzerine kendi sözlerini yazarak bir şarkı yapan Solmaz, farkındalık oluşturmak istiyor.

Özel bir eğitim kurumunda fizik öğretmenliği yapan 37 yaşındaki Atalay Solmaz, yapmış olduğu şarkı ile herkesin beğenisi topluyor. Kurum veya insanlardan aldığı kitaplar Türkiye'nin dört bir tarafına dağıtan Atalay Solmaz, pandemi dolayısıyla kitap bağışının düştüğünü söyledi. Bunun üzerine Şarkıcı Bülent Serttaş'ın 2013 yılında çıkardığı bir şarkıdan ilham alarak fizik terimlerden oluşan bir şarkı yazan Solmaz, tekrar eski günlerindeki gibi kitap bağışı almak ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmak istiyor.

"Köy okullarından bir çok talep var"

Pandemi sürecinde sonra yapılan bağışlarda azalma olduğunu söyleyen Atalay Solmaz, "Öğrenciler ile yüz yüze görüşmelerimizde bitti. Sosyal medya üzerinden soru çözümü yapıyorum ve insanların kitap taleplerini alıyorum. Köy okullarından birçok talep geliyor. Doğudaki birçok köyden talep var. Biz bunu karşılayamıyoruz. Bundan dolayı farkındalık oluşturmak için bir şarkı yazdım. Eğlenceli oldu. 7 yıl önce şarkıcı Bülent Serttaş'ın yapmış olduğu klibi bir ay içerisinde dinlerken bir melodi yakaladım. Arabada giderken birden aklıma geldi ve yazdım. Sonra şarkıyı stüdyoda söyleyince güzel oldu. Farkındalık oluşturmak için Bülent Serttaş'a ulaşmak istiyorum" diye konuştu.

Şarkı sözleri ise şu şekilde:

Çözene dur demeyiz/ Soru sormak sırayla/ Kuvvetten kazanç sağlar/ Hareketli makara/ Çukur, tümsek, yansıma, paralel gelir aynaya/ Odak merkez fark etmez/ Bize hepsi F = ma mıknatısın çekişi/ Reostanın direnci/ Her zaman sıkıntıdır/ Vektörün bileşeni/ Işık bu camdan geçer/ Onun işi kırılma/ Fizik minibüsünde tüm kitaplar bedava.

Solmaz, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 20:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel (SAMSUN)Samsunlu fizik öğretmeni kitap bağışı için şarkı yaptı: 'Bize her yer F=ma' - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:59 ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım 00:34 Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu 00:05 Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti 22:53 Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı 22:36 Azerbaycan, Ermenistan'a ait topçu birliğinin yönetim noktasını imha etti 21:29 Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı 20:16 Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor 19:33 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin, kültürel miras vasfını koruyacağız 18:47 İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 15:18 Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor 14:58 Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:40 Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım
00:59
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
00:34
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
00:05
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
22:53
Azerbaycan, Ermenistan'a ait topçu birliğinin yönetim noktasını imha etti
22:36
Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı
21:29
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
20:16
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin, kültürel miras vasfını koruyacağız
19:33
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
18:47
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 03:39:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: (SAMSUN)Samsunlu fizik öğretmeni kitap bağışı için şarkı yaptı: "Bize her yer F=ma" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]