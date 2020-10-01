TOKİ'den Samsun'a modern sanayi sitesi - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), Samsun'a Türkiye'nin en modern sanayi sitesinin yapılacağını söyledi.

Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Toybelen Küçük Sanayi Sitesi'nin Belediyeye ait 270 bin dönümlük rezerv alanı içindeki 700 dönümlük arazide inşa edileceğini aktardı.

TOKİ'nin 5 Ekim'de yeni sanayi sitesi için ihaleye çıkacağını hatırlatan Demir, şöyle devam etti:

"Yeni sanayi sitesinde 100 metrekarelik 348, 200 metrekarelik 1178 dükkan olmak üzere toplamda 1526 dükkan ve 82 ticari birim yer alacak. Yapımı 650 gün sürecek Toybelen Küçük Sanayi Sitesi 2022 yılı sonunda teslim edilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. İhalenin ardından inşallah temelini atacağız. Samsun'u artık Türkiye'nin en modern sanayi sitesine kavuşturuyoruz. Yeni sanayi sitesi modern, düzenli, temiz ve yeşillikleri bol olan bir yer olacak."

Yeni sanayi sitesinin yapımı ile kent merkezinde yer alan sanayi sitesindeki iş yerlerinin taşınma işlemlerinin başlayacağına işaret eden Demir, "Ardından da Gülsan Sanayi Sitesi'ndeki esnaflarla istişarelerde bulunulup anlaşılarak taşıma işlemleri başlayacak. Mülkiyet sahipleri dahil Gülsan Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bütün esnaflarımız burada iş yeri sahibi olacak. Böylelikle şehrimizde uzun yıllardır konuşulup çare aranan sorun da ortadan kalkacak. Hatta buradan yer talep eden yatırımcı bile olabilecek. Samsun için güzel bir yatırım olacak." diye konuştu.

Toybelen Sanayi Sitesi yapımının şehrin geleceği açısından çok kritik ve önemli bir yatırım olacağına vurgu yapan Demir, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz günden beri yeni sanayi sitesi için uğraşıyoruz. Yeni sitenin ihale edilmesiyle bu konuda büyük mesafe kat etmiş olacağız. Bu iki sanayi sitesinin taşınması ve yıkılması, kentsel dönüşümün en önemli parçasından biri. Gülsan ve eski sanayi sitesi, esnaflarımız da mevcut durumda büyük mağduriyet içindeydiler. Taşımanın ardından eski sanayi sitelerini kamulaştırarak yıkıp ortadan kaldıracağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla mutabakata vardık. Orayı halkımızın nefes aldığı, güzel vakitler geçirecekleri içinde büyük bir Selahattin Camisi'nin ve çok sayıda kültürel unsurun yer alacağı bir yer haline gelecek."