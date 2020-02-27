Samsun şehit uzman onbaşının cenazesi samsun'a getirildi - Son Dakika
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Samsun şehit uzman onbaşının cenazesi samsun'a getirildi

6 saat önce

Şehit uzman onbaşının cenazesi Samsun'a getirildi (2)GÖZYAŞLARIYLA UĞURLADISuriye'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un cenazesi memleketi Samsun'un Alaçam İlçesi'ne getirildi, vatandaşlardan helallik alındı.

Şehit uzman onbaşının cenazesi Samsun'a getirildi (2)

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLADI

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un cenazesi memleketi Samsun'un Alaçam İlçesi'ne getirildi, vatandaşlardan helallik alındı. Şehit eşi 8 aylık hamile olan Özlem Elibol, gözyaşları içerisinde törene katıldı. Şehit Elibol'un cenazesi ardından Umutlu Mahallesi'ndeki baba evine son kez getirildi. Burada dualar okunup helallik alındıktan sonra cenaze Toklu Camiine getirildi. Cenaze törenine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Mehmet Selim Bağlı, Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şehit ağabeyleri Mustafa, Halil ve Ramazan Elibol ile şehit yakınları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından İstihkam Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un cenazesi aile kabristanlığında toprağa verildi.

Samsun şehit uzman onbaşının cenazesi samsun'a getirildi

Samsun, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 07:32 Kaynak: DHA
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