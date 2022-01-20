Üye Girişi
Samsun TEKNOFEST'te hazırlanıyor - Son Dakika

Samsun TEKNOFEST'te hazırlanıyor

20.01.2022 12:44

Samsun TEKNOFEST'te hazırlanıyor Samsun'daki ortaokulda robotik kodlama atölyesi ve kütüphane açıldı Vali Dağlı: "Şu anda yazılımcı ihtiyacı hat safhaya ulaştı" İlkadım Osmangazi İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştiren robotik kodlama atölyesi ve kütüphane açılış töreninde konuşan Samsun Valisi Doç.

Samsun TEKNOFEST'te hazırlanıyor

Samsun'daki ortaokulda robotik kodlama atölyesi ve kütüphane açıldı

Vali Dağlı: "Şu anda yazılımcı ihtiyacı hat safhaya ulaştı"

SAMSUN - İlkadım Osmangazi İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştiren robotik kodlama atölyesi ve kütüphane açılış töreninde konuşan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Özellikle robotik kodlama konusunun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Şu anda yazılımcı ihtiyacı hat safhaya ulaştı. Biz çocuklarımızı şimdiden bu konuda hazırlamak durumundayız. Aksi takdirde yetişemeyiz. Çağın gerisinde kalma riskimiz var" dedi.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli kapsamında İlkadım Osmangazi İmam Hatip Ortaokulu'nun hazırladığı proje başarılı bulunarak desteklendi. Bu kapsamda alınan destekle okulda bir robotik kodlama atölyesi kuruldu. Yine aynı okulda Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.tarafından yapılan destek ile yeni bir kütüphane oluşturuldu. Okulda düzenlenen törenle atölyenin ve kütüphaneni açılışı yapıldı.

"Samsun TEKNOFEST'te hazırlanıyor"

Açılış töreninde konuşma yapan Vali Zülkif Dağlı, "Şu anda bir taraftan puzzle parçalarını tamamlamaya çalışıyoruz. Samsun, TEKNOFEST'te hazırlanıyor. TEKNOFEST süreci çok hızlı bir şekilde başladı ve süreç devam ediyor. Bu anlamda kodlama atölyeleri, robotik kodlamalar ve buna benzer hem atölyeler hem de yarışmalara hazırlıklar harıl harıl gerçekten tüm okullarımızda, kurumlarımızda, 2 üniversitemizde devam ediyor. Bu manada bunları önemsiyoruz. Bunlar küçük dokunuşlar gibi başlasa da ileride büyük çıktıları olacak faaliyetlerdir. Özellikle robotik kodlama konusunun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Gerçekten şu anda yazılımcı ihtiyacı hat safhaya ulaştı. Biz çocuklarımızı şimdiden bu konuda hazırlamak durumundayız. Aksi takdirde yetişemeyiz. Çağın gerisinde kalma riskimiz var. Bu manada robotik kodlama atölyelerini bu manada arttıracağız. Şu anda 15 günlük bir süre zarfında Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile bir eylem planı hazırladık. Bunları çok hızlı bir şekilde okullarımıza nasıl yapabiliriz diye bunların faaliyetlerini hızlandırmış olacağız. YEDAŞ bizim çok önemli bir kurumuzdur. Aydınlık vermek sadece şu ışığı vermekle olmuyor. Aydınlık vermek çocuklarımızı aydınlatmak, öğretmenlerimizi aydınlatmak, insanımızı aydınlatmak bunu hem bir kütüphane ile hem bir kitapla hem bir bilgi ile aydınlatmaktır. Bu kapsamda YEDAŞ Genel Müdürümüz Hasan Yasir Bey'e teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Kütüphanesiz okul kalmadı"

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ise "Çok şükür hedefimiz gerçekleştirdik. Kütüphanesiz okulumuz kalmadı. Kodlama atölyesi kuruldu. Bu manada okulumuz gayreti önemlidir. Bir proje yazılıyor. Proje karşılığında bir hibe alınıyor. Buraya bir kodlama atölyesi kuruluyor. Kodlama biliyoruz ki hayatımızda çok önemli bir alandır. Bizden daha çok yeni nesil çocuklarımız için çok daha önemlidir. Belki bugün bir Windows programı kullanmak kadar hayati bir konu olacak" şeklinde konuştu.

Osmangazi İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Muhammet Usta da atölye ve kütüphane hakkında bilgiler verdi. Konuşmaların ardından Vali Dağlı ve beraberindekiler atölye ile kütüphanenin kurdele kesimini gerçekleştirdi. Vali Dağlı yeni açılan yerleri gezerek bilgiler aldı.

Açılış törenine ayrıca YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Samsun TEKNOFEST'te hazırlanıyor
Samsun TEKNOFEST'te hazırlanıyor
Samsun TEKNOFEST'te hazırlanıyor

YORUMLAR
500

Zülkif Dağlı, Osmangazi, Samsun, Yedaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Samsun TEKNOFEST'te hazırlanıyor - Son Dakika


Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığını kaldırmak için hazırlık komisyonu kuruluyor Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığını kaldırmak için hazırlık komisyonu kuruluyor         
12:49
Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı         
12:48
Vatandaştan çaldıkları paraları alkol banyosu yaparak yemişler Vatandaştan çaldıkları paraları alkol banyosu yaparak yemişler         
12:43
Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge için net tarih: Mayısta Meclis'te Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge için net tarih: Mayısta Meclis'te         
12:14
Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti         
11:36
Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak         
10:19
Son Dakika: Türkiye, Osman Kavala'nın yargılanmasına ilişkin resmi görüşünü Avrupa Konseyi'ne iletti Son Dakika: Türkiye, Osman Kavala'nın yargılanmasına ilişkin resmi görüşünü Avrupa Konseyi'ne iletti         
09:56
Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak! Ekonomistler tek bir tahminde birleşti Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak! Ekonomistler tek bir tahminde birleşti         
09:35
Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi         
09:04
Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar         
08:50
Karısının kaldığı evi basan adam, kayınbiraderinin pompalı saldırısıyla karşılaştı Karısının kaldığı evi basan adam, kayınbiraderinin pompalı saldırısıyla karşılaştı         
08:27
Milli Eğitim Bakanı Özer, "Artan vakalar nedeniyle yarıyıl tatili uzayacak mı?" sorusuna cevap verdi Milli Eğitim Bakanı Özer, "Artan vakalar nedeniyle yarıyıl tatili uzayacak mı?" sorusuna cevap verdi         
08:24
İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı         
17:05
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek         
16:44
Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi         
16:24
Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında         
15:25
İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı         
15:24

Son Dakika Haberleri
12:48 Anne "yaşlı ama kral dedi"! 11 yaşındaki kızını Adnan Oktar ile evlenmeye zorladı
12:47 Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı
12:42 Vatandaştan çaldıkları paraları alkol banyosu yaparak yemişler
12:25 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Dünyada ilk! BioNTech üzerine TURKOVAC çalışmasını başlatacağız
12:14 Yarı yarıya zamlandı! İstanbul'da site aidatları 8 bin liraya kadar çıktı
12:14 Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge için net tarih: Mayısta Meclis'te
12:10 Bu ilçelerde aidatlar kiradan bile pahalı! Site sakinleri sokağa döküldü
12:05 Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz
12:01 Bilim insanları "kıyamet saati"ni 75. kez uygulamaya sokuyor! Geçtiğimiz sene felakete en çok yaklaşılan zamanı göstermişti
11:37 İstanbullular yarın sabaha hazır olun! Meteoroloji uzmanları İstanbul'u bir hafta etkileyecek kar yağışı için saat verdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 12:59:51. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun TEKNOFEST'te hazırlanıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement