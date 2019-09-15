Son Dakika Haberleri: Samsun "uluslararası zirvede" coğrafi işaretli ürünleriyle öne çıkacak
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Samsun "uluslararası zirvede" coğrafi işaretli ürünleriyle öne çıkacak

6 dakika önce

Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çakır, Samsun'un coğrafi işaretli ürünlerinin, ATO Congresium'da düzenlenecek II. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'nde tanıtılacağını belirtti.

Samsun

Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çakır, Samsun'un coğrafi işaretli ürünlerinin, ATO Congresium'da düzenlenecek II. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'nde tanıtılacağını belirtti.

Çakır, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dört bir tarafından gelecek yöresel lezzetlerin 19-20-21 Eylül tarihleri arasında "Anadolu'dan dünyaya" temasıyla II. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'nde yer alacağını aktardı.

ATO Congresium'da yapılacak zirvede Samsun'un coğrafi işaretli ürünlerinin de tanıtılacağını vurgulayan Çakır, şunları kaydetti:

"Coğrafi işaret, o ürünün o yöreye ait olduğunu tescilleyen bir belge. Coğrafi işaretli ürünlerin ticaret hacmi dünyada 200 milyar doları aşıyor. Tüketiciler standart ürünlerden ziyade artık ayırt edici özelliklere sahip yerel ürünleri de tercih ediyor. Bu zirve, ürünlerimizin dünya çapında tanınmasına ve değerinin artmasına katkıda bulunurken aynı zamanda da üreticimizin korunmasına fayda sağlayacaktır. Samsun'un 9 coğrafi işaret tescilli ürünü var. Samsun simidi, Bafra pidesi, nokulu, zembili, Vezirköprü semaveri, Samsun kaz tiridi, Çarşamba pidesi, Terme pidesi ve Yakakent mantısı. Bafra kaymaklı lokumu ve çalışmalarını Borsa olarak yürüttüğümüz Çakallı menemeni ise tescil aşamasında olan ürünlerimiz. Samsun coğrafi ürünleri ile uluslararası pazarda da zirveye çıkacak. Samsun Borsa ve odaları olarak ürünlerimizi zirvede sergileyeceğiz, katılımcılara ikram edeceğiz. Ankara'da yaşayan Samsunluların ve Samsunlu iş insanlarının özellikle zirveye ilgi göstermesini bekliyorum."

Samsun Ticaret Borsası, Ankara Ticaret Odası, Samsun, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 02:34 Kaynak: AA
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