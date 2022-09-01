Samsun'da Kaleşnikof tüfek ve uyuşturucu ile yakalanan şahıslar adliyede - Son Dakika
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Samsun'da Kaleşnikof tüfek ve uyuşturucu ile yakalanan şahıslar adliyede

01.09.2022 12:50
Samsun'da Kaleşnikof tüfek ve uyuşturucu ile yakalanan şahıslar adliyede

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde jandarma tarafından bir yazlık eve düzenlenen operasyonda Kaleşnikof piyade tüfeği ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde jandarma tarafından bir yazlık eve düzenlenen operasyonda Kaleşnikof piyade tüfeği ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 19 Mayıs Yörükler Mahallesi'nde yazlık bir eve baskın düzenlendi. Yapılan baskında 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, şarjör, fişek ve 2 ruhsatsız tabanca ile 1 kilogram metamfetamin uyuşturucu, kubar esrar, kenevir bitkisi ve sentetik ecza hap elde edildi. Olayla ilgili 'yaralama' suçundan aranan İsmail Yılmaz ile birlikte 2'si kadın toplam 4 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından sıkı güvenlik önlemleri altında Bafra Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

19 Mayıs, Piyade, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Kaleşnikof tüfek ve uyuşturucu ile yakalanan şahıslar adliyede - Son Dakika

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