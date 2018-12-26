Samsun'un 5 İlçesinde Eğitime 'Kar' Molası
43 dakika önce
SAMSUN'da kar yağışı nedeniyle 5 ilçede okullar yarın için tatil edildi.
SAMSUN'da kar yağışı nedeniyle 5 ilçede okullar yarın için tatil edildi. Samsun
'da özellikle kentin yüksek kesimlerindeki ilçelerde akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar
yağışının yarında devam etmesinin beklenmesi üzerine Samsun Valiliği
tarafından Vezirköprü
, Havza
, Ladik
, Asarcık
ve Kavak
ilçelerinde eğitim öğretime yarın itibariyle bir gün süreyle ara verildi. Öte yandan Samsun- Ankara
yolunda Çakallı mevkiinde, Kavak ve Havza ilçelerinde aniden bastıran yoğun kar yağışı nedeniyle çekici ve TIR'ların geçişine polis tarafından müsade edilmedi. Kar küreme araçlarıyla yapılan yol açma çalışmaları sonrasında trafik kontrollü olarak Ankara istikametinde tek şeritten sağlandı. Kar lastiği ve zincir takmayan bazı araçlar ise yolda kalırken polis ekipleri sürücüleri uyardı. - Samsun
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:39 Kaynak: DHA
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