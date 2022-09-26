Samsun'da bir kişi tartıştığı karısını öldürdü - Son Dakika
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Samsun'da bir kişi tartıştığı karısını öldürdü

26.09.2022 08:14

Samsun'un Alaçam ilçesinde bir kişi tartıştığı karısını öldürdü.

Samsun'un Alaçam ilçesinde bir kişi tartıştığı karısını öldürdü.

Alınan bilgiye göre, aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan M.D. (46) ile eşi Havva Dursun (45) arasında Habilli Mahallesi'ndeki ikametlerinde tartışma çıktı.

Alkollü olduğu öne sürülen M.D. ruhsatsız tabanca ile ateş ederek Havva Dursun'u ağır yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

M.D. ise silahla birlikte jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da bir kişi tartıştığı karısını öldürdü - Son Dakika

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