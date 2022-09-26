Samsun'da bir kişi tartıştığı karısını öldürdü

Rusya'da okula silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan kadın müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alkollü olduğu öne sürülen M.D. ruhsatsız tabanca ile ateş ederek Havva Dursun'u ağır yaraladı.

Kaynak: AA

Samsun, Güncel, Son Dakika

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