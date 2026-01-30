Samsun'un Dış Ticareti 2025 Aralık Raporu - Son Dakika
Ekonomi

Samsun'un Dış Ticareti 2025 Aralık Raporu

30.01.2026 17:49
Samsun'un 2025 Aralık ihracatı 115,1 milyon dolar, ithalatı 91,9 milyon dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2025 yılı Aralık ayında Samsun'un ihracatı 115,1 milyon dolar, ithalatı ise 91,9 milyon dolar olarak gerçekleşti.

TÜİK tarafından açıklanan 2025 yılı Aralık ayı dış ticaret istatistiklerine göre, Samsun 81 il arasında ihracatta 21'inci sırada yer aldı. Samsun'un ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 oranında azalış gösterdi. Aynı dönemde ilin ithalatı ise yüzde 19,8 artışla 91,9 milyon dolara ulaştı. Samsun'un aralık ayındaki dış ticaret fazlası yaklaşık 23,2 milyon dolar olarak kaydedildi. Böylece kent, ithalatına kıyasla ihracatını daha yüksek seviyede tutarak dış ticaret dengesini pozitif yönde korudu.

Bölge illeriyle karşılaştırma

Aynı dönemde Tokat'ın ihracatı 4 milyon dolar, Çorum'un ihracatı 238,5 milyon dolar, Amasya'nın ihracatı ise 15,1 milyon dolar oldu. İthalatta ise Tokat 5 milyon dolar, Çorum 155,2 milyon dolar, Amasya 9,3 milyon dolar ithalat gerçekleştirdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
