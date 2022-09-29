Başına mermi isabet etmesi sonucu yaralanan ve Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Meryem Y, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Cihazın tamiri ve fiyatının indirilmesi talebinde bulunan Murat A. ile firma yetkilileri Meryem Y. ve yanındaki 2 kişi arasında tartışma çıktı. Murat A, tartışmanın ardından araçla olay yerinden ayrılmak isteyen firma çalışanlarına tabancayla ateş etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Samsun'da bir kişi arıtma cihazı arızası nedeniyle tartıştığı firma yetkilisi kadını silahla yaraladı - Son Dakika

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