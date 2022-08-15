Kazada tır sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Kazada tır sürücüsü hayatını kaybetti

15.08.2022 14:25
Kazada tır sürücüsü hayatını kaybetti

Samsun'un Ladik ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Samsun'un Ladik ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Ladik ilçesi Hacıalipınar Mahallesi Ergenekon Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kağan A. (22) idaresindeki 05 FJ 298 plakalı otomobil ile Erkan A.(34) yönetimindeki 55 GS 807 plakalı otomobil kazaya karıştı. İddiaya göre kaza maddi hasarlı atlatıldı.

Sürücü Kağan A. önü hasarlı aracıyla Ladik İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne giderek burada polise bir otomobilin aniden yavaşlaması sonucu aracıyla arkadan çarptığını, daha sonra sürücünün yanına gelerek kendisine yumruk attığını, olay yerinden uzaklaşırken kendisini aracıyla takip ettiğini, aracını sıkıştırdığını ve kaza yapmış olabileceğini ileri sürdü.

Yapılan araştırmada Erkan A.'nın otomobilinin yoldan çıkarak boş araziye takla atıp ters dönmüş olduğu ve olay yerindeki hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Bir nakliyat firmasında tır şoförü olarak çalıştığı öğrenilen Erkan A.'nın cesedi otopsi için Ladik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Samsun'da 687 bin kışlık sebze fidesi dağıtıldı Samsun'da 687 bin kışlık sebze fidesi dağıtıldı
Kaynak: İHA

Hisarcık, Samsun, Ladik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kazada tır sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:21 Ankara'da etkili olan fırtına ve sağanak bir kişinin ölümüne neden oldu!
18:15 Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi Çakır'ı öldüren Cerrahpaşalı Halit'in son hali görenleri şaşırttı!
18:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'yi bekleyen asıl tehlikeyi açıkladı
17:46 Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-offlarında oynayacağı kadroyu UEFA'ya bildirdi! Sakatlığı devam eden Joao Pedro yine yok
17:31 Güney Kıbrıs Rum kesiminde skandal görüntüler! Terör örgütü PKK propagandası yapıldı
17:14 Trabzonspor, alacağını 10 taksitle ödeyecek! İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
17:13 İran Dışişleri Bakanlığı, Salman Rüşdi'ye düzenlenen bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı: Konuyla ilgili bilgimiz yok
17:08 Son seçim anketinde en yakın rakibine yüzde 25 fark attı: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?
17:09 Suudi Arabistan'da idam cezası alan 15 yaşındaki Muhammed'in ailesinden ülkenin turizm elçisi Messi'ye çağrı: Lütfen oğlumuzu kurtar
17:04 Sunucu Zuhal Topal, hayranlarının beğenisini toplayan 2 pozu peş peşe paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 18:35:47. #1.12#
SON DAKİKA: Kazada tır sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement