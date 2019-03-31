Samsun'un Salıpazarı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
2 saat önce
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, belediye başkanlığını AK Parti adayı Halil Akgül kazandı.
Samsun
'un Salıpazarı
ilçesinde, belediye başkanlığını AK Parti
adayı Halil Akgül
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Halil Akgül 7 bin 772, İYİ Parti
adayı Refaettin Karaca
3 bin 776, Saadet Partisi
adayı Ali Turhan
482 oy aldı.
Akgül'ün öz geçmişi
1964 yılında Salıpazarı'nda doğan Akgül, ilk ve orta öğrenimini Gökçeli
İlköğretim Okulunda tamamladı. 1980 yılında Samsun Ticaret Lisesinden mezun olan Akgül, 1999 yılından itibaren Salıpazarı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı görevini yaptı. Halil Akgül, 2004 yılında Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti'den İl Genel Meclis üyeliğine seçildi.
Akgül, 29 Mart 2009 yılında yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti'den Salıpazarı Belediye Başkanlığına seçildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:20 Kaynak: AA
Meral Akşener'in Sandığından Binali Yıldırım Çıktı
Erdoğan'dan Seçim Sonrası İlk Açıklama Geldi
Binali Yıldırım: İstanbul'da Seçimi Kazandık
Son Dakika! Erdoğan'dan Balkon Konuşmasından "İmamoğlu" İması: İstanbul Seçmenimiz Büyükşehri Vermiş Olsa da İlçeleri Vermedi