Son Dakika Haberleri: Samsun'un Salıpazarı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Samsun'un Salıpazarı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

2 saat önce

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, belediye başkanlığını AK Parti adayı Halil Akgül kazandı.

Samsun'un Salıpazarı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, belediye başkanlığını AK Parti adayı Halil Akgül kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Halil Akgül 7 bin 772, İYİ Parti adayı Refaettin Karaca 3 bin 776, Saadet Partisi adayı Ali Turhan 482 oy aldı.

Akgül'ün öz geçmişi

1964 yılında Salıpazarı'nda doğan Akgül, ilk ve orta öğrenimini Gökçeli İlköğretim Okulunda tamamladı. 1980 yılında Samsun Ticaret Lisesinden mezun olan Akgül, 1999 yılından itibaren Salıpazarı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı görevini yaptı. Halil Akgül, 2004 yılında Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti'den İl Genel Meclis üyeliğine seçildi.

Akgül, 29 Mart 2009 yılında yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti'den Salıpazarı Belediye Başkanlığına seçildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:20 Kaynak: AA

Halil Akgül, Samsun, AK Parti, Salıpazarı, Güncel
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