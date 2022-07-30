Yürek yakan kaza! Kız istemeden dönen anne ile oğlu devrilen araçta yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Yürek yakan kaza! Kız istemeden dönen anne ile oğlu devrilen araçta yaşamını yitirdi

30.07.2022 15:02

Samsun'un Terme ilçesinde kız istemeden dönen ailenin içinde bulunduğu hafif ticari araç devrildi. Korkunç kazada yaşamını yitiren imam Osman Arslan ile annesi Fatma Arslan, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.

2 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan kaza, önceki gün Samsun- Ordu kara yolu Yerli mevkisinde meydana geldi. Giresun'un Yağlıdere ilçesine bağlı Akpınar köyündeki camide imam olan kardeşi Osman Arslan'a kız istemek için gittikleri Yalova'dan Trabzon'a dönen Serkan Arslan (34) yönetimindeki hafif ticari araç, yolun sağındaki bariyerlere çarpıp, devrildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİ YARALANDI

İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, Osman Arslan ile annesi Fatma Arslan yaşamını yitirdi. Yaralı sürücü ile kardeşi Özlem (23) ve babası Ali Arslan (57) gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Son dakika haberi | KIZ İSTEME DÖNÜŞÜ KAZADA ÖLEN ANNE-OĞUL, TOPRAĞA VERİLDİ

BABA TABURCU EDİLDİ

Kazayı hafif yaralarla atlatan baba Ali Arslan, taburcu edilirken, vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar tespit edilen 2 kardeşin tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Son dakika haberi | KIZ İSTEME DÖNÜŞÜ KAZADA ÖLEN ANNE-OĞUL, TOPRAĞA VERİLDİ

ANNE VE OĞLU TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada ölen anne ve oğlu için Trabzon'un Akçaabat ilçesi Ağaçlı Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Kazada yaralı kurtulup, tedavisi sonrası boğazına boyunluk takılarak taburcu edilen baba Ali Arslan, oturduğu sandalyede taziyeleri kabul edip, namaza durdu. Anne ve oğlu, ilçedeki Ağaçlı Merkez Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazı ve duaların ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. Çok sayıda kişinin katıldığı cenazeye, gelin adayının katılmadığı öğrenildi.

Son dakika haberi | KIZ İSTEME DÖNÜŞÜ KAZADA ÖLEN ANNE-OĞUL, TOPRAĞA VERİLDİ
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Samsun'daki trafik kazasında ölen anne ve oğlunun cenazeleri, Trabzon'da defnedildi Samsun'daki trafik kazasında ölen anne ve oğlunun cenazeleri, Trabzon'da defnedildi Kız isteme dönüşü kazada ölen anne ile oğlu son yolculuğuna uğurlandı Kız isteme dönüşü kazada ölen anne ile oğlu son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: DHA

Fatma Arslan, Osman Arslan, Akçaabat, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yürek yakan kaza! Kız istemeden dönen anne ile oğlu devrilen araçta yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yürek yakan kaza! Kız istemeden dönen anne ile oğlu devrilen araçta yaşamını yitirdi - Son Dakika
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