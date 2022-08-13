Samsun Valisi Dağlı, aşure etkinliğine katıldı - Son Dakika
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Samsun Valisi Dağlı, aşure etkinliğine katıldı

13.08.2022 17:41
Samsun Valisi Dağlı, aşure etkinliğine katıldı

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Bafra ilçesinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen Geleneksel Emenli Mahallesi Aşure Günü etkinliğine katıldı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Bafra ilçesinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen Geleneksel Emenli Mahallesi Aşure Günü etkinliğine katıldı.

Vali Dağlı, Emenli Mahallesinde Cem Evi bahçesinde düzenlenen etkinlikte vatandaşlara aşure dağıttı.

Daha sonra bir burada bir konuşma yapan Dağlı, Emenli mahallesinin 500 yıllık bir maziye sahip olduğunu aktarı.

Kızılırmak'ın oluşturduğu alüvyonlu topraklar üzerinde kurulan mahallenin bereketli topraklara sahip olduğunu belirten Dağlı, birlik, beraberlik ve Türkiye için ürettiklerini dile getirdi.

Konuşmanın ardından semah gösterisi yapıldı.

Etkinliğe Vali Dağlı'nın yanı sıra CHP Samsun milletvekilleri Neslihan Hancıoğlu, Kemal Zeybek ve Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ile vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Zülkif Dağlı, Samsun, Bafra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun Valisi Dağlı, aşure etkinliğine katıldı - Son Dakika

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