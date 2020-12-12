Samsun ve çevre iller sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Samsun'da sessizlik hakim.

Samsun'da İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamında, 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Samsun'da vatandaşlar evlerinde kaldı.

Kentin en yoğun bölgelerinden Cumhuriyet Meydanı, Karadeniz Sahil Yolu, İstiklal Caddesi ve Mecidiye Çarşısı'ndaki park, bahçe, cadde ve sokaklar tamamen boşaldı.

Polis ekipleri kentteki kavşaklarda denetim yaptı.

Kastamonu

Kastamonu'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent oldukça sakin bir gün geçiriyor.

Şehir merkezinde kısıtlama öncesi yaşamın yoğun aktığı cadde ve sokaklarda sessizlik hakim. Kent merkezinin işlek noktalarından olan Nasrullah ve Cumhuriyet Meydanı sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla boş kaldı.

Öte yandan, polis ekipleri de kentin belirli noktalarında kısıtlamaya ilişkin denetimlerine devam ediyor.

-Çorum

Çorum'da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk saatlerinden itibaren sessizlik hakim.

Vatandaşların evlerine çekilmesiyle ıssızlaşan kentte kısıtlamaya büyük ölçüde uyulduğu görülüyor.

Şehrin ana arterleri Gazi ve İnönü caddeleri ile Hürriyet Meydanı, kısıtlamanın yanı sıra yağışlı havanın da etkisiyle boş kaldı.

Kısıtlama dolayısıyla polis ekiplerinin denetimi de sürüyor. Belli noktalarda kimlik kontrolü yapan ekipler, izin belgesi olanların geçmesine izin verirken belge gösteremeyenler ise evlerine yönlendiriliyor.

Çankırı

Çankırı'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent sessizliğe büründü.

Kentin en yoğun bölgelerinden Atatürk Bulvarı, Belediye Meydanı kısıtlama nedeniyle boş kaldı.

Polis ekipleri il genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Amasya

Amasya'da şehir merkezinde kısıtlama öncesi insan yoğunluğu ile bilinen Yavuz Selim Meydanı ve Şehzadeler Gezi Yolu sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla sessizliğe büründü.

Sinop

Sinop'ta da sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile cadde ve sokaklar boş kaldı. Kentte, hafta sonları yoğunluğun yaşandığı sahil de sessizliğe büründü.

Polis ekipleri kentte denetimlerini sürdürdü.

Tokat

Tokat, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü.

Kentin işlek caddeleri ile park ve meydanları boş kaldı. Emniyet ekiplerince il genelinde denetimler yapıldı.