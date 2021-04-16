Samsun ve çevre illerde Kovid-19 denetimleri sürüyor - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen "yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyetleri" konulu genelge kapsamında Samsun, Sinop, Tokat, Kastamonu, Çankırı ve Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetlendi.

Samsun'da ekipler, İstiklal, Gazi, Mecidiye caddeleri ile Saathane ve Cumhuriyet meydanlarında bariyerler kurarak, maske kullanımı ve sosyal mesafe denetimi, ateş ölçümü ile Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması gerçekleştirdi.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ise araçlarla cadde ve sokaklarda sık sık uyarı anonsları yapıyor.

Zabıta ekipleri, semt pazarları ve yoğunluk yaşanan yerlerde vatandaşları sosyal mesafe ve maske tedbirleri konusunda uyarıyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Samsun'da toplam aşılamanın 400 bin dozu geçtiği belirtilerek, "Aşı sırası gelen vatandaşların 182 ve MHRS üzerinden randevularını alarak aşılarını yaptırmaları gerekmektedir. Kamu hastanelerimizdeki aşı noktalarımızda saat 24.00'e kadar aşı uygulaması yapılmaktadır." ifadesine yer verildi.

Sinop

Sinop'ta iş yerleri, toplu taşıma araçları ile cadde ve meydanlarda emniyet ekiplerince vatandaşlara yönelik HES kodu sorgulaması yapıldı.

HES kodu sorgularında pozitif veya temaslı oldukları tespit edilen 5 kişi, gerekli işlemlerinin ardından karantina yurtlarına yerleştirildi.

Ekipler, kentin işlek noktalarında ise sık sık maske ve sosyal mesafe uyarılarında bulunuyor.

Tokat

Tokat'ta iş yerleri, toplu taşıma araçları ve kent genelinde polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

HES kodu sorgulaması sonucu karantina kurallarını ihlal ettiği belirlenenler, ambulansla yurda götürüldü.

Tokat Valisi Ozan Balcı da Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda esnafı ziyaret ederek, mesafe, maske ve hijyen kuralına uyulmasını istedi.

Kentin giriş ile çıkışlarında polis ve jandarma ekiplerinin uygulaması sürüyor.

Kastamonu

Kastamonu'da jandarma ekipleri, köylerde yoğun denetimlerine devam ediyor.

İlçelerde de kaymakamlar başkanlığında denetimler yapılıyor.

İl ve İlçe Hıfzıssıhha kurullarınca alınan kararlara uymayanlara cezai işlem uygulanıyor.

Çankırı

Çankırı'da polis, jandarma ve sağlık ekiplerince salgınla mücadele denetimleri sürdürülüyor.

Ekipler, kent merkezi ve ilçelerde alışveriş merkezi, iş yerleri, pazar yerleri ve toplu taşıma araçlarında denetim yaptı.

Denetimlerde, sosyal mesafe, maske ve hijyen tedbirlerine uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Çorum

Sağlık Bakanlığınca açıklanan son verilere göre Kovid-19 vaka sayısı her 100 binde 425,56'ya yükselen Çorum'da artışı durdurmak amacıyla denetimler sıklaştırıldı.

Ekipler, vatandaşların yoğun bulunduğu alanlarda, iş yeri ile cadde ve meydanlarda maske denetimi yaptı.

Maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan kişiler uyarıldı. İkinci kez uyarıldığı tespit edilen kişilere cezai işlem uygulandı.