Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika

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İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele genelgesi kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Samsun ve çevresindeki illerde sessizlik hakim oldu.

Samsun'da uygulama kapsamında, kentin en işlek noktalarından İstiklal, Gazi ve Mecidiye caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı, kısıtlamanın başlamasıyla sessizliğe büründü.

Çorum, Sinop, Amasya, Tokat, Kastamonu'da da benzer görüntüler oluştu.

Kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşlar evlerine çekilirken, belli noktalarda polis ekipleri uygulama yaptı.