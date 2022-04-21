Samsung, Elektrikli Araç Pil Teknolojisini Akıllı Telefonlara Getiriyor - Son Dakika
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Samsung, Elektrikli Araç Pil Teknolojisini Akıllı Telefonlara Getiriyor

21.04.2022 05:32
Samsung, Elektrikli Araç Pil Teknolojisini Akıllı Telefonlara Getiriyor

Samsung, elektrikli araçlar için kullanılan birbiri üzerine yığılmış pil teknolojisini yeni seri akıllı telefonlarında kullanacak. Bu sayede, daha uzun bir pil performansı sağlayacaktır.

Akıllı telefon üreticilerinin çoğu, cihazlarda en önemli satış noktası olarak kameraya odaklanırken, bazıları da pil performansına odaklanıyor. Şu anda, Apple'ın iPhone 13 Pro Max'i, uzun ömürlü ve optimize edilmiş pil performansıyla şüphesiz liderliğini sürdürüyor. Ancak ezeli rakibi Samsung bu durum karşısında boş durmayarak kendisini geliştirmeye devam ediyor.

Yayınlanan yeni bir rapora göre, Güney Koreli firma akıllı telefon endüstrisinde pil performansı segmentinde büyük bir adım atmaya hazırlanıyor. Firmanın daha uzun ömürlü bir pil için EV pil teknolojisinin gelişmiş bir sürümünü kullanması bekleniyor.

Samsung, Elektrikli Araç Pil Teknolojisini Akıllı Telefonlara Getiriyor

Samsung, Elektrikli Araç Pil Teknolojisini Akıllı Telefonlara Getiriyor

Gelen bilgiye göre, Samsung'un en son fikri birbiri üzerine yığılmış seri üretim pilleri kapsıyor. Rapora göre bu teknoloji, pillere kapasite açısından %10'a kadar bir artış sağlayabilir. Mevcut kapasitelerden büyük bir sıçrama olmasa da Android kullananlar için hala değerli bir yükseltme olabilir.

Montaj hatları henüz hazır olmadığı için bu teknoloji henüz Samsung akıllı telefonlarında mevcut değildir. Montaj hatlarını yükseltmek, Samsung'a çok pahalıya mal olacak. Firmanın şimdiden üretim tesislerini yenilemek için çok büyük bir yatırım planladığı söyleniyor. Bununla birlikte, bu teknolojinin boyutunu bir akıllı telefona sığacak kadar zorlamak, Samsung'u kesinlikle diğerleriyle aynı seviyeye getirecektir.

Samsung, Elektrikli Araç Pil Teknolojisini Akıllı Telefonlara Getiriyor

Grafen Bazlı Piller Piyasayı Kapsayacak mı?

Samsung'un çok katmanlı pil teknolojisine sahip olduğu söylense de bundan önce akıllı telefonlarda piyasada daha fazla Grafen ile güçlendirilmiş pilleri görebiliriz.

Xiaomi geçen yıl, ilk Grafen destekli pilli akıllı telefonu olarak adlandırılabilecek mi 10 Ultra'yı tanıttı.

Bu cihaz, 120W hızlı şarjı destekleyen 4.500mAh kapasiteli bir batarya mevcuttur. Diğer akıllı telefon üreticileri, bu teknolojiye sahip pilleri kendi cihazlarında tam olarak kullanmaya başlamadı. Panasonic ve Tesla, cihazlar ve elektrikli araçlar için halihazırda Grafen tabanlı piller üretiyor.

Samsung, Elektrikli Araç Pil Teknolojisini Akıllı Telefonlara Getiriyor

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Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Samsung, Elektrikli Araç Pil Teknolojisini Akıllı Telefonlara Getiriyor - Son Dakika


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