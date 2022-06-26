Samsung, Unpacked 2022 etkinliği kapsamında merakla beklenen Samsung Galaxy S22 ile Xiaomi'nin en güçlü ve en pahalı modeli Xiaomi 12 Pro akıllı telefonunu karşılaştırdık. İşte Samsung Galaxy S22 Ultra vs Xiaomi 12 Pro videomuz sizlerle.
Samsung Galaxy S22 Ultra vs Xiaomi 12 Pro!
Samsung Galaxy S22 Ultra veya Xiaomi 12 Pro satın almak için buraya tıklayın
Samsung Galaxy S22 Ultra özellikleri
6.8 inç Edge QHD+ çözünürlüklü Dinamik AMOLED 2X ekran ile gelen Galaxy S22 Ultra, 120 Hz değişken ekran yenileme hızına sahip. PUBG Mobile gibi oyunlarda öne çıkan 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı da bulunan bu ekranda yapay zeka destekli mavi ışık kontrolü bulunuyor.
Telefonun en çok merak edilen bileşeni tabi ki işlemcisi. Bilindiği üzere Samsung, önceki serilerde Snapdragon ve Exynos işlemcili iki farklı model tanıtıyor, ülkemizde ise Exynos işlemcili sürümler satışa çıkıyordu. Bu sefer durum değişti ve birçok kişinin beklediği haber nihayet geldi. Bu yıl Snapdragon 8 Gen 1 işlemcili Galaxy S22 modelleri Türkiye'de satışa sunuldu.
Tüm modellerinde Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisini kullanan Galaxy S22 ailesinin en güçlüsünün kamera tarafına baktığımızda dörtlü arka kamera tasarımını görüyoruz. 12 Megapiksel f/2.2 ultra geniş açı, 108 Megapiksel f/1.8 geniş açı, 10 Megapiksel telefoto kamera 3x optik zoom f/2.4 ve 10 Megapiksel telefoto kamera 10x optik zoom f/4.9 ile gayet başarılı bir kamera kurulumu bulunuyor. Ön tarafta ise 40 Megapiksel f/2.2 özçekim kamerası bulunuyor.
8 GB ve 12 GB RAM ile 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama alanı seçenekleri ile karşımıza çıkan Galaxy S22 Ultra, 5.000 mAh bataryaya sahip. Cihaz, 45W kablolu ve 15W kablosuz şarjı desteklerken ters kablosuz şarj özelliği ile de diğer telefon ve aksesuarları şarj edebiliyor. Ancak şimdiden belirtelim cihazın kutusundan şarj adaptörü çıkmıyor.
Samsung Galaxy S22 Ultra teknik özellikleri
Xiaomi 12 Pro özellikleri Xiaomi 12 ile aynı tasarıma sahip olan Xiaomi 12 Pro, oldukça güçlü bir donanımı beraberinde getiriyor. 6.73 inç büyüklüğünde 1440×3200 piksel 2K çözünürlükte 120 Hz ekran yenileme hızına sahip AMOLED ekranla tanıtılan cihaz, gücünü Snapdragon 8 Gen 1'den alıyor. Şirketin yeni amiral gemisi ailesi, 4nm üretim sürecinden geçen bu yongadan güç alan ilk telefonları da barındırıyor. Ayrıca Qualcomm bu çip ile 4nm üretim sürecine ulaşabilen ilk firma oluyor. Telefon bu işlemci sayesinde AnTuTu testinde 1 milyon 70 bin 33 puan elde ediyor. Pil tarafında da son derece başarılı olan Xiaomi, 120W hızlı şarj desteğini 12 Pro modelinde karşımıza çıkartıyor. 50W kablosuz şarj da bu modelde yer alıyor. Bu da amiral gemileri baz alındığında en hızlı şarj alan telefonun Xiaomi 12 ailesinde bulunduğunu gösteriyor. 4600 mAh kapasiteli piliyle de dakikalar içinde tam şarj olabiliyor. Cihazda yer alan arka kamera 50 Megapiksel çözünürlükte çekimler gerçekleştirebiliyor. Yan taraftaki ikinci kamera ve üçüncü kameranın da 50 Megapiksel olduğunu belirtebiliriz. Bu alanda şirket oldukça iddialı. Bunların dışında 12 Pro, Harman Kardon ses sistemi ile müzik keyfini doruklara çıkartıyor. Xiaomi 12 Pro teknik özellikleri Son Dakika › Güncel › Samsung Galaxy S22 Ultra vs Xiaomi 12 Pro! - Son Dakika
İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1Depolama ve RAM: 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama/ 8 GB ve 12 GB RAMEkran: 6.8 inç Edge QHD+ Dinamik AMOLED 2X ekran, 120 Hz değişken yenileme hızı, 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı, yapay zeka destekli mavi ışık kontrolüDiğer: IP68 sertifikası, NFC ile Samsung Pay, Ultrasonik parmak izi okuyucu, S-PenArka Kamera: 12 Megapiksel f/2.2 ultra geniş açı + 108 Megapiksel f/1.8 geniş açı + 10 Megapiksel telefoto kamera 3x optik zoom f/2.4 + 10 Megapiksel telefoto kamera 10x optik zoom f/4.9Video Çekimi: 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo ses kaydı, gyro-EISÖn Kamera: 40 Megapiksel f/2.2Batarya ve Şarj: 5.000 mAh batarya – 45W kablolu ve 15W kablosuz şarj, ters kablosuz şarj özelliğiBağlantı: 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1, NFCİşletim Sistemi: One UI 4.1 ile Android 12Boyut ve Ağırlık: 77.9×163.3×8.99 mm – 229 gr
Ekran: 120Hz yenileme hızını destekleyen 2K çözünürlükte 6.73 inç AMOLED ekranİşlemci: 4nm Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1RAM: 8 GB/ 12 GBDepolama: 128 GB/ 256 GBArka Kamera: 50 Megapiksel + 50 Megapiksel + 50 MegapikselÖn Kamera: 32 MegapikselPil: 4.600 mAh/ 120W hızlı şarj – 50W kablosuz şarjİşletim sistemiAndroid 12/ MIUI 13
Son Dakika
Xiaomi 12 Pro özellikleri
Xiaomi 12 ile aynı tasarıma sahip olan Xiaomi 12 Pro, oldukça güçlü bir donanımı beraberinde getiriyor. 6.73 inç büyüklüğünde 1440×3200 piksel 2K çözünürlükte 120 Hz ekran yenileme hızına sahip AMOLED ekranla tanıtılan cihaz, gücünü Snapdragon 8 Gen 1'den alıyor. Şirketin yeni amiral gemisi ailesi, 4nm üretim sürecinden geçen bu yongadan güç alan ilk telefonları da barındırıyor. Ayrıca Qualcomm bu çip ile 4nm üretim sürecine ulaşabilen ilk firma oluyor. Telefon bu işlemci sayesinde AnTuTu testinde 1 milyon 70 bin 33 puan elde ediyor.
Pil tarafında da son derece başarılı olan Xiaomi, 120W hızlı şarj desteğini 12 Pro modelinde karşımıza çıkartıyor. 50W kablosuz şarj da bu modelde yer alıyor. Bu da amiral gemileri baz alındığında en hızlı şarj alan telefonun Xiaomi 12 ailesinde bulunduğunu gösteriyor. 4600 mAh kapasiteli piliyle de dakikalar içinde tam şarj olabiliyor.
Cihazda yer alan arka kamera 50 Megapiksel çözünürlükte çekimler gerçekleştirebiliyor. Yan taraftaki ikinci kamera ve üçüncü kameranın da 50 Megapiksel olduğunu belirtebiliriz. Bu alanda şirket oldukça iddialı. Bunların dışında 12 Pro, Harman Kardon ses sistemi ile müzik keyfini doruklara çıkartıyor.
Xiaomi 12 Pro teknik özellikleri
Son Dakika › Güncel › Samsung Galaxy S22 Ultra vs Xiaomi 12 Pro! - Son Dakika