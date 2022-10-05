Android 13 Samsung'a çok yakıştı! Telefonlar hızlandı - Son Dakika
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Android 13 Samsung'a çok yakıştı! Telefonlar hızlandı

05.10.2022 18:22
Android 13 Samsung'a çok yakıştı! Telefonlar hızlandı

Samsung'un Android 13 tabanlı One UI 5.0 beta sürümünü kullanan telefonların önemli oranda hızlandığı belirlendi.

Mayıs ayında düzenlenen I/O 2022 konferansında tanıtılan Android 13, çok yakında kararlı sürümüyle kullanıma sunulacak. Akıllı telefon üreticileri de sürümü kendi arayüzlerine entegre etme konusunda çalışmalarına devam ediyor.

Samsung telefonlar One UI 5.0 Beta ile çok daha hızlı

Samsung da Android 13 tabanlı One UI 5.0 beta sürümünü telefonları üzerinde kullanıma sunmuş durumda. Güney Koreli üretici ilk etapta Galaxy S22 serisinin yanı sıra Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4 ve orta segment telefonu Galaxy A53 modellerinde yeni işletim sistemini teste sokmuştu.

Android 13 alamayacak Samsung modelleri!

Daha sonrasında ise Galaxy S21 ve Galaxy A52 modelleri de One UI 5.0 beta testi aşamasına dahil oldu. Son olarak ise 2 yıllık amiral gemisi Galaxy S20 de Android 13 ile tanışan Samsung markalı telefonlar arasına girmiş durumda.

[ Midrange ]

One UI 4.1. Vs. One UI 5 Beta pic.twitter.com/auRqyuHDL6

— ??ChöéHá-CatBug???????In??????? (@ChoeHaU_WithGal) October 5, 2022

Samsung, One UI 5.0 beta sürümü aşamasını genişletirken, kullanıcılardan da yenilenen işletim sistemi hakkında ilk yorumlar yapılmaya başladı. Twitter üzerinden yapılan bir testte One UI 4.1 ve One UI 5.0 Beta karşılaştırılıyor. Görünen o ki Samsung imzalı telefon Android 13 tabanlı One UI 5.0 ile oldukça hızlanacak.

Her iki sürüm ile yapılan ekran kayıtlarında kullanıcının telefon menüsü üzerinde gezinti yaparken görüyoruz. One UI 5.0 Beta sürümü olmasına rağmen One UI 4.1'e göre oldukça hızlı görünüyor. Menüler arasınad geçiş yapılırken One UI 4.1'in 5.0 Beta sürümüne yetişemediği açıkça görünüyor.

Android 13 Samsung'a çok yakıştı! Telefonlar hızlandı

Bir Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan bu görseller Samsung kullanıcılarını heyecanlandırabilir. Samsung imzalı telefonların Android 13'ün kararlı sürümü ile birlikte nasıl bir kullanım hızına ulaşacaklarını ise bekleyip göreceğiz.

Android 13'ün kararlı sürümleri ilk olarak Google Pixel telefonlarda karşımıza çıkacak. Daha sonrasında ise Samsung ve Xiaomi gibi diğer modeller de Android 13'e kavuşacak. Peki siz Android 13 hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Twitter, Samsung, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Android 13 Samsung'a çok yakıştı! Telefonlar hızlandı - Son Dakika

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