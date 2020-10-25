Samsung Yönetim Kurulu Başkanı Lee yaşamını yitirdi - Son Dakika

Samsung Yönetim Kurulu Başkanı Lee yaşamını yitirdi

25.10.2020 06:05
Samsung Yönetim Kurulu Başkanı Lee yaşamını yitirdi, System.String[]

KUALA Güney Koreli elektronik şirketi Samsung Electronics'in Yönetim Kurulu Başkanı Lee Kun-Hee, 78 yaşında hayatını kaybetti.

KUALA Güney Koreli elektronik şirketi Samsung Electronics'in Yönetim Kurulu Başkanı Lee Kun-Hee, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Lee'nin oğlu ve Samsung'un fiili yöneticisi Lee Jae-yong, gazetecilere yaptığı açıklamada, rahatsızlığı nedeniye 2014'ten bu yana tedavi gören babasının bugün hayata gözlerini yumduğunu söyledi.

Ülkenin teknoloji devi Samsung'a 1968'de giren ve 1987'de yönetim kurulu başkanlığını babası Lee Byung-chul'dan devralan Lee, şirketin dünyanın en başarılı elektronik firmalarından biri olmasını sağladı.

Şirket, Lee'nin yönetiminde Fortune dergisinin 2007'deki Dünyanın En Büyük 100 Şirketi listesine girmeyi başardı.

2008'de vergi ödememek için savcı, hakim ve siyasetçilere "rüşvet fonundan ödeme yaptığı" iddiasıyla gündeme gelen Lee, hakkında açılan soruşturmada "rüşvet fonu" kurduğunu itiraf etmiş, şirketteki görevinden de ayrılmıştı.

Aynı yıl temmuz ayında Seul Bölge Mahkemesince yargılanan Lee, hakkındaki finansal usulsüzlük ve vergi kaçırma suçlamalarını kabul etti. Lee, 3 yıl hapis ve 98 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

Lee, Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Myung-bak'ın özel af çıkarmasının ardından Aralık 2009'da beraat etti.

2010'da şirketin yönetim kurulu üyeliğine dönen Lee Kun-Hee, 2014'te geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Lee Jae-yong, o günden bu yana babasına vekalet ediyordu.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsung Yönetim Kurulu Başkanı Lee yaşamını yitirdi - Son Dakika

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