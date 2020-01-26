Samsunspor'dan depremzedelere anlamlı davranış - Son Dakika
Son Dakika Spor Samsunspor'dan depremzedelere anlamlı davranış - Son Dakika Spor

Samsunspor'dan depremzedelere anlamlı davranış

6 saat önce

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Başkent Akademi maçının stat gelirlerinin ve futbolcuların galibiyet primlerinin Elazığ ve Malatya'da depremden zarar gören vatandaşlara gönderildiğini söyledi.

Samsunspor'dan depremzedelere anlamlı davranış, System.String[]

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Başkent Akademi maçının stat gelirlerinin ve futbolcuların galibiyet primlerinin Elazığ ve Malatya'da depremden zarar gören vatandaşlara gönderildiğini söyledi.


TFF 2. Lig Beyaz Grup 20. hafta müsabakasında Başkent Akademi'yi 2-0 yenen Samsunspor'da taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi. Samsunspor Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, maç öncesinde yaptığı açıklamada maç gelirinin depremzedelere gönderileceğini açıklamıştı. Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam da maç sonu basın toplantısında futbol konuşmayacağını ifade ederek, maçın gelirlerinin ve futbolcu galibiyet primlerinin depremzedelere gönderileceğini belirtti.


Deneyimli çalıştırıcı, üzücü bir hadisenin geride kaldığını belirterek, "İnşallah bundan sonra böyle üzücü hadiseler yaşamayız. Başkanımız ve futbolcularımıza duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ederim. Bu maçın bütün gelirleri, Elazığ ve Malatya'da zarar gören vatandaşlarımıza bağışlandı. Kaptanımız Caner Arıcı ve tüm futbolcularımız da bu maçın galibiyet primlerini bağışladılar. Bu sıkıntılı süreçte futbol konuşmak istemiyorum. Herkese geçmiş olsun diyorum" dedi.


Öte yandan Samsunsporlu taraftarlar, atkı ve diğer giysileri stat girişinde bulunan Kızılay görevlilerine vererek, deprem bölgesine gönderilmesini istediler. - SAMSUN

Samsunspor, Malatya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 04:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Elazığ'a gönderilen paketlerden çıkan notlar duygulandırdı
Malatya Valiliği: 526 konutta ağır hasar tespit edildi Binali Yıldırım: Ev yaparken sadece devletin kontrolüne bırakmamak lazım Elazığ'da 6.8 şiddetindeki depremin ardından 788 artçı sarsıntı yaşandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 22:53:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsunspor'dan depremzedelere anlamlı davranış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]