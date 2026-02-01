Samsunspor'dan Görevden Alma Açıklaması - Son Dakika
Samsunspor'dan Görevden Alma Açıklaması

Samsunspor\'dan Görevden Alma Açıklaması
01.02.2026 18:18
Samsunspor, Veysel Bilen'in görevden alındığı iddialarını yalanlayarak mevcut düzenlemesini açıkladı.

Samsunspor Futbol Kulübü, son günlerde sosyal medyada Başkan Vekili Veysel Bilen'in görevden alındığına ilişkin ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, icra kurulunun mevcut üyeleriyle görevine devam ettiği belirtilerek, "Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına belirtmek isteriz ki kulübümüzün icra kurulu, mevcut üyeleriyle görevine aynı şekilde devam etmektedir. Bahse konu süreçte yalnızca kurul içerisindeki görev ve sorumluluk dağılımında düzenlemeye gidilmiştir" denildi.

Açıklamada, yapılan yeni görev dağılımına da yer verilerek, "İcra Kurulu Bağımsız Üyemiz Suat Çakır Basın Sözcülüğü görevini, İcra Kurulu Bağımsız Üyelerimiz Fazlıhan Carus ve Serkan Kaya ise şehir-kulüp ilişkilerinden sorumlu olarak görevlerini sürdürmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kamuoyunda yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Samsunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor'dan Görevden Alma Açıklaması - Son Dakika

SON DAKİKA: Samsunspor'dan Görevden Alma Açıklaması - Son Dakika
