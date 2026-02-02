Samsunspor Eyüp Aydın ile Sözleşmeyi Sonlandırdı - Son Dakika
Samsunspor Eyüp Aydın ile Sözleşmeyi Sonlandırdı

Samsunspor Eyüp Aydın ile Sözleşmeyi Sonlandırdı
02.02.2026 14:20
Samsunspor, Galatasaray'dan kiralık futbolcu Eyüp Aydın'ın sözleşmesini feshetti.

SAMSUNSPOR, sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı profesyonel futbolcu Eyüp Aydın'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla sona erdirildiğini açıkladı.

Samsunspor, sanal medya hesaplarından sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattıkları orta saha oyuncusu Eyüp Aydın ile karşılıklı anlaşmaya vararak sözleşmeyi sonlandırdıklarını duyurdu. Eyüp Aydın, Samsunspor'da görev aldığı süre boyunca toplam 6 resmi maçta görev aldı.

Kırmızı-Beyazlı kulübün sanal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Sezon başında takımımıza kiralık olarak katılan profesyonel futbolcumuz Eyüp Aydın ile ilgili olarak; kulübü ve oyuncuyla yapılan görüşmeler sonucunda kiralık sözleşmenin karşılıklı anlaşma yoluyla sonlandırılması konusunda mutabakata varılmıştır. Eyüp Aydın'a kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Samsunspor Eyüp Aydın ile Sözleşmeyi Sonlandırdı - Son Dakika

SON DAKİKA: Samsunspor Eyüp Aydın ile Sözleşmeyi Sonlandırdı - Son Dakika
