Samsunspor, futbol şehitleri için 'sessiz yürüyüş' gerçekleştirdi

20.01.2026 20:39
SAMSUNSPOR kafilesinin 20 Ocak 1989'da Havza ilçesinde geçirdiği ve Türk futbol tarihine kara bir gün olarak geçen trafik kazasının 37'nci yıl dönümünde, kırmızı-beyazlı camia futbol şehitleri için 'sessiz yürüyüş' gerçekleştirdi.

Kazanın yıl dönümünde Samsunspor Kulübü ile taraftar gruplarının katılımıyla düzenlenen anma programında, futbol şehitleri bir kez daha yad edildi. İlkadım ilçesindeki Osmaniye Caddesi'nde bulunan Şehir Kulübü önünde bir araya gelen grup, Cumhuriyet Caddesi güzergahını takip ederek Onur Anıtı'na kadar sessiz şekilde yürüdü. Yapılan programa Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Samsunspor İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan ve Fazlıhan Carus ile taraftarlar katıldı. Yürüyüş sırasında, kazada yaşamını yitiren teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Zoran Tomiç, Mete Adanır, otobüs şoförü Asım Özkan ile kazadan yıllar sonra hayatını kaybeden takım kaptanı Emin Kar'ın fotoğrafları taşındı. Anma programı kapsamında daha sonra Büyük Camii'de futbol şehitleri için mevlit okutuldu.

'ONLARI ASLA UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ'

Futbol şehitlerinin emanet ettiği kulüp için sonuna kadar çalışacaklarını söyleyen Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, "Futbol şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Onların yeri dolmayacak biliyoruz. Onların bizlere emanet ettiği Samsunspor emanetine sonuna kadar sahip çıkmak için yönetim kurulu olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Onları asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Bize bırakılan bu emanete sahip çıkmaktır. Esas olan budur. Başkanımız dahil olmak üzere hem bayrağımızdan aldığımız renklerimiz ile hem de Atatürklü armamızla bu emanete sahip çıkmaya çalışıyoruz. Rabbim hiçbir kulübe böyle bir elim kaza göstermemesini diliyorum" dedi.

