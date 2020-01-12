Samsunspor - Gümüşhanespor maçının ardından - Son Dakika
Son Dakika Spor Samsunspor - Gümüşhanespor maçının ardından - Son Dakika Spor

Samsunspor - Gümüşhanespor maçının ardından

16 dakika önce

0 yendi.

Samsunspor - Gümüşhanespor maçının ardından, System.String[]

0 yendi. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü mücadeleyi değerlendirdi.


Samsunspor, kendi sahasında ağırladığı Gümüşhanespor'u 3-0 yenerek, 1,5 yıl sonra liderlik koltuğuna oturdu. Karşılaşmanın ardından maç sonu basın toplantısında konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ve Gümüşhanespor Teknik Direktörü Fatih Akyel, mücadeleyi değerlendirdiler.


Ertuğrul Sağlam: "1,5 yıl sonra lider olduk, keyfini çıkartacağız"


Uzun bir aradan sonra ligde lider olduklarının altını çizen Ertuğrul Sağlam, "1,5 yılın ardından ligde lider olduk. Bunu keyfini yaşayacağız. Rehavete girecek bir durum yok. Aksine daha fazla sorumluluk yükleyecek. Bizler de sorumluluk sahibi insanlar olarak bu sorumluluğu yerine getirerek, hepimizin istediği şampiyonluğa ulaşacağız. Cumartesi günü bir final maçı bizi bekliyor. Pazartesiden itibaren o maça hazırlanacağız. Liderliğin yüklediği sorumluluklar var. Bundan sonra daha fazla çalışacağız, fedakarlık yapacağız. İnşallah geldiğimiz noktadan aşağıya inmemeye çalışacağız" dedi.


Fatih Akyel: "Gümüşhanespor kapanmasın diye mücadele ediyoruz"


Gümüşhanespor Teknik Direktörü Fatih Akyel ise, "İyi mücadele ettik. Takımımız 2 gün önce toplandı. Lisansları ancak yetiştirdik. Elimizdeki 14-15 oyuncu ile buraya gelebildik. Takımımız büyük sıkıntılar içerisinde. Kapanma noktasına gelmişti. Cuma günü şehrin büyükleri hamle yaparak, eski oyuncularımızdan takıma 15 kişi topladık. En çok mutlu olduğumuz şey de buraya maça gelmekti. Türk futbolunda büyük sıkıntılar var. Bu sıkıntıları biz de çekiyoruz. Kulüpler birer birer kapanıyor. Biz de Gümüşhanespor kapanmasın diye 1 aydır mücadele veriyoruz. Biz buraya puan ya da fark olmasın diye geldik. Kimse kimseyi kandırmasın. Samsunspor büyük bütçelere kurulmuş güçlü bir ekip. Samsunspor'un yeri burası da değil, daha yukarılardır. Biz bundan sonra yolumuza bakacağız. Samsunspor bizim rakibimiz değil. Bizim rakiplerimiz aşağılarda. Bundan sonraki süreçte düşmemek için mücadele vereceğiz" diye konuştu. - SAMSUN

Gümüşhanespor, Fatih Akyel, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 04:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ali Koç: Fenerbahçe'den korkuyorlar, TFF bilgi sızdırıyor
Islam Slimani Monaco'dan ayrılıyor Sakaryaspor, maça "Kiralık" yazılı formalarla çıktı Beşiktaş, Guilherme transferini 40 bin Euro'ya bitirdi

Son Dakika Haberleri
16:58 Ali Koç: Comolli gelecek ve konuşup durumuna bakacağız - Son Dakika Spor
16:55 Ali Koç: "Artık 3 Temmuz ruhunu tekrar diriltmenin zamanı geldi" - Son Dakika Spor
16:53 Ali Koç: Fenerbahçe'den korkuyorlar, TFF bilgi sızdırıyor - Son Dakika Spor
16:48 Rıza Çalımbay: "İki oyuncu daha alacağız" - Son Dakika Spor
16:47 Eriş: "Kazanmayı çok isterdik maalesef kazanamadık" - Son Dakika Spor
15:32 Islam Slimani Monaco'dan ayrılıyor - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2020 16:58:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsunspor - Gümüşhanespor maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]