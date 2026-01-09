Samsunspor İki Yeni Transferiyle Güçleniyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, İrfan Can Eğribayat ve Yalçın Kayan ile anlaştığını bildirdi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Fenerbahçe'den İrfan Can Eğribayat ve ikas Eyüpspor'dan Yalçın Kayan'ın transferleri konusunda prensip anlaşmasına varıldığı belirtilerek, "Sporcular, sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere Samsun'a davet edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.