Samsunspor kafilesinin 37 yıl önce geçirdiği trafik kazasında vefat edenler anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Samsunspor kafilesinin 37 yıl önce geçirdiği trafik kazasında vefat edenler anıldı

Samsunspor kafilesinin 37 yıl önce geçirdiği trafik kazasında vefat edenler anıldı
20.01.2026 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirenler, kabirleri başında anıldı.

Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirenler, kabirleri başında anıldı.

Malatyaspor ile deplasmanda oynanacak maç için yola çıkan Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün Havza ilçesinde bir kamyonla çarpışması sonucu yaşamını yitirenlerden teknik direktör Nuri Asan ve otobüs şoförü Asım Özkan için, kazanın 37. yılında, Asri Mezarlık'taki kabirleri başında anma töreni düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından konuşan Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, trafik kazasında hayatını kaybedenlerı rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Aradan geçen 37 yıla rağmen acının ilk günkü tazeliğini koruduğunu vurgulayan Bilen, kazada hayatını kaybedenlerin yalnızca Samsun'un değil, tüm Türkiye'nin ortak değeri olduğunu belirtti.

Samsunspor'un şanlı bayrağından aldığı renkler ve Atatürklü armasıyla sahada onurlu mücadelesini sürdürdüğünü dile getiren Bilen, "Onların bize bıraktığı bu emanet, kulübümüz tarafından ilelebet yaşatılacaktır. Bu bayrağı her geçen gün yukarıya taşıma azmi ve kararlılığı içindeyiz." diye konuştu.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da kazada hayatını kaybedenlere kabirleri başında aynı sözü verdiklerini anlatan Bilen, "Sanki bugün olmuş gibi acılarını yüreğimizde hissettiğimiz kıymetli futbol şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Onları unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Futbol şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve Samsunspor camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Aynı kazada felç kalan ve 3 yıl önce vefat eden Samsunspor'un efsane futbolcusu ve eski başkanı Emin Kar da Asri Mezarlık'taki kabrinde dualarla anıldı.

Anma törenine Samsun Valisi Orhan Tavlı, Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, Samsun Baro Başkanı Pınar Gürsek Yıldıran ile futbolcular, taraftarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kazada yaşamını yitiren Mete Adanır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Muzaffer Badalıoğlu Zonguldak'ta, Zoran Tomic ise Sırbistan'daki mezarı başında anılacak.

Kazadan dolayı Samsunspor renklerine "siyah"ı ekledi

Samsunspor Futbol Takımı'nın 20 Ocak 1989'da geçirdiği trafik kazası, Türk futbol tarihinin kara günleri arasında yer alıyor.

Sezonun ikinci devresinde Malatyaspor deplasmanına giden Samsunspor futbol takımının bulunduğu otobüs Havza ilçesinde kamyon ile çarpışmış, kazada teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Mete Adanır, Muzaffer Badalıoğlu ve Zoran Tomic ile otobüs şoförü Asım Özkan yaşamını yitirmişti.

Karadeniz ekibi, kaza nedeniyle 1989 yılından itibaren kırmızı-beyazlı renklerine "siyah"ı da ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Samsunspor, Trafik, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor kafilesinin 37 yıl önce geçirdiği trafik kazasında vefat edenler anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada 40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada
Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e 7 yıl 6 ay hapis cezası Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e 7 yıl 6 ay hapis cezası
Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı
Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı hafta sonu hizmet vermeyecek Üsküdar-Samandıra Metro Hattı hafta sonu hizmet vermeyecek

13:20
Galatasaraylı futbolculardan cezaevindeki Mert Hakan’a sürpriz ziyaret
Galatasaraylı futbolculardan cezaevindeki Mert Hakan'a sürpriz ziyaret
12:50
Mihriban’ın katilinden kan donduran ifade Emniyette döküldü
Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü
12:49
İslam Memiş’ten gram altın için çılgın tahmin
İslam Memiş'ten gram altın için çılgın tahmin
12:36
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir
11:49
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
11:41
Dev marka piyasadan resmen çekildi Artık telefon üretmeyecekler
Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 13:45:18. #7.11#
SON DAKİKA: Samsunspor kafilesinin 37 yıl önce geçirdiği trafik kazasında vefat edenler anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.