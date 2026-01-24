(SAMSUN) - Samsunspor, Tredyol Süper Lig'in 19. haftasındaki sahasında Kocaelispor ile 0-0 berabere kaldı.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kocaelispor'u konuk etti. Karşılaşma 0-0'lık beraberlikle noktalandı.
Bu sonucun ardından Samsunspor 27, Kocaelispor ise 24 puana yükseldi.
Son Dakika › Spor › Samsunspor Kocaelispor ile Berabere Kaldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?