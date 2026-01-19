Samsunspor Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Spor

Samsunspor Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor

Samsunspor Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor
19.01.2026 16:38
Samsunspor, Kocaelispor karşılaşması için antrenmanlara başladı; sakat oyuncuların durumu belirsiz.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Kocaelispor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Cumartesi günü saat 17.00'de 19 Mayıs Stadyumu'nda oynayacağı Kocaelispor karşılaşmasının hazırlıklarına, bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Nuri Asan Tesisleri'nde, Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde yapılan antrenman; ısınma ve dinamik hareketlerle başladı. Ardından oyuncular rondo çalışması gerçekleştirdi. Günün çalışması, dar alanda oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi. Ayrıca dün Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyen oyuncular günü fitness salonunda yaptıkları rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Kırmızı-beyazlılarda dün oynanan Gençlerbirliği maçında sakat, milli takımda ve cezalı oldukları için kadroya giremeyen Carlo Holse, Antoine Makoumbou ve Cherif Ndiaye'nin Kocaelispor maçıyla birlikte kadroya dönmesi bekleniyor. Sakatlıkları bulunan Rick van Drongelen, Bedirhan Çetin, Afonso Sousa, Emre Kılınç ve Tanguy Coulibaly'nin ise maç kadrosunda olup olmayacağı son taktik antrenmanında netlik kazanacak. - SAMSUN

Son Dakika Spor Samsunspor Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

17:28
Eski futbolcu Ümit Karan’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı
Eski futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı
17:16
Karar çıktı Ronaldo, Juventus’tan 9.8 milyon daha alacak
Karar çıktı! Ronaldo, Juventus'tan 9.8 milyon daha alacak
17:05
Hemen telefona sarıldı Arda Güler’den Yiğit Efe’ye destek
Hemen telefona sarıldı! Arda Güler'den Yiğit Efe'ye destek
16:50
Kabine toplantısı başladı Masada kritik konu başlıkları var
Kabine toplantısı başladı! Masada kritik konu başlıkları var
16:40
Kur’an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
16:13
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç
Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
SON DAKİKA: Samsunspor Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
