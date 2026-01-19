Samsunspor\'un Acı Anması: Yapay Zeka Destekli Film

SAMSUN'da 1965 Samsunspor Derneği, Türk futbol tarihinin en acı olaylarından biri olan 20 Ocak 1989'da Samsunspor kafilesini taşıyan takım otobüsünün Havza ilçesinde yaptığı kazada hayatını kaybedenleri anmak amacıyla yapay zeka destekli kısa film çalışmasını sanal medyada paylaştı.

20 Ocak 1989'da Samsunspor kafilesini taşıyan takım otobüsünün geçirdiği kazada yaşamını yitiren futbolcular, teknik direktör ve otobüs şoförü, yapay zeka teknolojisiyle oluşturulan sahnelerle saygı ve hüzünle anıldı. Klasik belgesel anlatımının dışına çıkan kısa filmde, geçmiş ile bugün görsel bir hafıza üzerinden bir araya getirildi. 1965 Samsunspor Derneği adına hazırlanan çalışmanın yönetmenliğini bağımsız kısa film ve belgesel yönetmeni Burak Doğan üstlendi. Yapay zekanın anlatım aracı olarak kullanıldığı filmle, özellikle genç kuşaklara 20 Ocak 1989'un Samsunspor ve Türk futbolu açısından taşıdığı anlamın aktarılması amaçlandı. Yönetmen Burak Doğan, çalışmanın bir filmden öte vefa projesi olduğunu belirterek, yapay zekanın duyguyu sömürmek için değil, hatırlamak ve unutturmamak amacıyla kullanıldığını ifade etti.

Samsunspor tarihine kara bir gün olarak geçen 20 Ocak, bu çalışmayla bir kez daha saygı ve vefa duygularıyla anılırken, kısa film Samsunspor camiası ve futbolseverlerden olumlu geri dönüşler aldı.