SAMÜ'lü akademisyen, Avrupa Bilim ve Teknolojide İşbirliği Aksiyon Yönetim Komitesi Üyesi oldu - Son Dakika

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Meral Demirtaş, Action European Cooperation in Science and Technology (COST) (Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği) aksiyonunda, Management Committee - Yönetim Komitesi Üyesi olarak atandı.

SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği için oluşturulan araştırma projelerinin Avrupa düzeyinde koordinasyonunu sağlayan hükümetler arası bir kuruluş olan COST'ın senede iki defa başvuru aldığını belirtti.

Avrupa bilim insanlarının Akdeniz üzerinde etkili olan alçak basınç sistemlerinin hava durumu ve iklim açısından incelemek, araştırmak ve tahmin edebilmek amacıyla bir proje hazırlarken Demirtaş'ı araştırma ekibine davet ettiklerini aktaran Aydın, "Daha sonra, birlikte hazırlanan 'European Network for Mediterranean Cyclones in Weather and Climate' başlıklı doküman ile Ekim 2019'da COST'a başvuru yapıldı ve Nisan 2020'de kabul edildi. COST Action yapısı içinde, Doç. Dr. Meral Demirtaş'ın, Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanması, ülkemiz COST temsilcisi TÜBİTAK tarafından onaylandı. Değerli öğretim üyemiz Doç. Dr. Meral Demirtaş'ı ve ilgili uluslararası proje ekibini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.