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Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren şüpheli tutuklandı: "Kolay olduğu için kadın öldürmeyi tercih ettim" - Son Dakika

Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren şüpheli tutuklandı: "Kolay olduğu için kadın öldürmeyi tercih ettim"

10.11.2021 21:43

Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren şüpheli tutuklandı: "Kolay olduğu için kadın öldürmeyi tercih ettim" Ataşehir'de mimar Başak Cengiz 'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ B., tutuklandı.

Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren şüpheli tutuklandı: "Kolay olduğu için kadın öldürmeyi tercih ettim"

İSTANBUL - Ataşehir'de mimar Başak Cengiz 'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ B., tutuklandı. Şüphelinin, "Olay tamamen benim ikametimde otururken mutsuzluğa kapılmam sonucunda meydana gelmiştir. Bir kadını öldürmek daha kolay olduğu için kadın öldürmeyi tercih ettim" sözleri kan dondurdu. Avukatı olarak savunma yapan annesi ise, "Kendisi 14 yaşından beri psikolojik tedavi görmektedir. Verilen ilaçları düzenli kullandıramadık" dedi.

Olay, Ataşehir'de Barbaros Mahallesi Karanfil Sokak'ta dün akşam saatlerinde meydana geldi. Ankara'dan 1 aylık eğitim için İstanbul'a gelen mimar Başak Cengiz'iyolda yürüdüğü sırada takip ederek, çantasından çıkardığı samuray kılıcıyla öldüren Göktuğ B. gözaltına alınmıştı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Şüpheli savcılıktaki sorgusunda, "Ben maktul Başak'ı daha öncesinden tanımam. Olay tamamen benim ikametimde otururken mutsuzluğa kapılmam sonucunda meydana gelmiştir. Olayı gerçekleştirdiğim kılıcı ben internetten 1 yıl önce satın almıştım. Ben daha önce uyuşturucu madde kullanmıştım ancak yaklaşık 6 aydır hiç kullanmadım. Olay günü de kullanmamıştım. Uyuşturucu kullanmam nedeni ile yaklaşık 7 yıl önce bir hastanede 17 gün yatarak tedavi gördüm. Bunun dışında yaklaşık 5 yıl önce yine unutkanlık nedeni ile ilaçla tedavi gördüm. En son 2016 yılında tedavi için hastanelere gidiyordum. Son 5 yıldır tedavi için herhangi bir hastaneye gitmedim" dedi.

Şüpheli savunmasının devamında, "Şu an yapmış olduğum suçtan dolayı da çok pişmanım. Olaydan sonra evime polisler geldi bende suçu işlemiş olduğum samuray diye tabir edilen kılıcı polislere rızamla teslim ettim. İkametimde yapılan aramada bir çok kesici alet ele geçirildi aletlerin çoğu işe yaramayan kolayca bozulabilen nitelikte olduğu için iyilerini ve sağlamlarını bulmak için bir çok alet aldım. Daha önce bu aletlerle hiç kimseye zarar vermedim" diye konuştu.

Olay günü spor yaptıktan sonra ikametine çıktığını anlatan şüpheli, "Belirttiğim gibi içime bir karamsarlık ve mutsuzluk çöktü. Kılıcı çantama koyarak oturmuş olduğum sitenin önüne çıktım. Burada beklemeye başladım. İsminin sonradan öğrendiğim daha önceden tanımadığım ve hayatımda ilk defa gördüğüm maktul Başak'ın geçtiğini görünce yoldan karşıdan karşıya geçip arkasından maktule yanaştım çantamın içindeki kılıcı çıkarttım. Maktule kılıcı kaç kez sapladığımı hatırlamıyorum. Ben maktulü kılıçla yaralarken bir şey söyleyip söylemediğini hatırlamıyorum, pek sesi çıkmadı. Maktulü kılıçla yaraladıktan sonra ikametime gittim, polislere rizamla teslim ettiğim kılıcı su ile temizledim. Daha sonra toz olması nedeni ile eşofmanımın altını değiştirdim. Hatırladığım kadarı ile benim ayakkabılarımda kan yoktu. Şuan pişmanım, üzerime atılı suçları anlattığım şekli ile kabul ederim" dedi.

Savcılıktaki sorgusu tamamlanan şüpheli Can Göktuğ B., "Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "silahla tehdit" suçlarından tutuklama talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

"Kadını öldürmek daha kolay olduğu için tercih ettim"

Şüpheli mahkemedeki sorgusunda, "Olay günü sinirlerim ve moralim bozuktu, bir anlık öfke ile istemeden yaptım. Bir kadını öldürmek daha kolay olduğu için kadın öldürmeyi tercih ettim. Maktülü tanımıyorum. Kılıç çantamın içindeydi, maktülü gördükten sonra arkasından yürüdüm, çantamdan kılıcı çıkarıp maktüle 4 kere sapladım diye hatırlıyorum. Sonra eve gittim, üzüntüm ve moralimin bozukluğu geçti. Normalde böyle bir insan değilim, bende kendime şaşırdım. Pişmanım" dedi.

Annesi avukatı olarak dinlendi

Avukatı olarak dinlenen annesi Ayşe Nejla Yomralıoğlu, "Ben şüphelinin aynı zamanda annesiyim. Kendisi 14 yaşından beri psikolojik tedavi görmektedir. Verilen ilaçları düzenli kullandıramadık. Son 2-3 senedir tedaviyi reddediyor ve benimle görüşmemektedir. Sıkıntıların arttığını ben de gözlemledim, akıl sağlığının yerinde olmadığını ben de gözlemledim. Bu sebeple gözlem altına alınmasını ve tedavisinin yapılmasını talep ediyorum" dedi.

Tutuklandı

Şüpheli Can Göktuğ B. ifade işleminin ardından "Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "silahla tehdit" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren şüpheli tutuklandı: Kolay olduğu için kadın öldürmeyi tercih ettim
Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren şüpheli tutuklandı: Kolay olduğu için kadın öldürmeyi tercih ettim
Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren şüpheli tutuklandı: Kolay olduğu için kadın öldürmeyi tercih ettim
Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren şüpheli tutuklandı: Kolay olduğu için kadın öldürmeyi tercih ettim

Anadolu Adalet Sarayı, Ataşehir, Samuray, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren şüpheli tutuklandı: 'Kolay olduğu için kadın öldürmeyi tercih ettim' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren şüpheli tutuklandı: "Kolay olduğu için kadın öldürmeyi tercih ettim" - Son Dakika
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