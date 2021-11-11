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Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in arkadaşının paylaşımı yürek parçaladı - Son Dakika

Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in arkadaşının paylaşımı yürek parçaladı

11.11.2021 20:05
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in arkadaşının paylaşımı yürek parçaladı

Samuray kılıçlı saldırıda vahşice öldürülen Başak Cengiz'in arkadaşının paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Cengiz'in evlilik teklifi aldıktan sonraki fotoğrafını paylaşan arkadaşı, "Çok çok zoruma gidiyor. Kafayı yedirtiyor insana. Bu ölüm senin gibi neşeli bir insana hiç yakışmadı" ifadelerine yer verdi.

Ataşehir'de lüks sitenin önünde bir inşaat firmasında mimar olarak çalışan Başak Cengiz, yolda yürürken elinde samuray kılıcı bulunan bir kişinin saldırısına uğradı. Görgü şahitlerinin ifadelerine göre şüpheli, hiçbir şey söylemeden elindeki 75 santimetre uzunluğundaki samuray kılıcını Cengiz'e peş peşe saplamaya başladı. Genç kızı yerde hareketsiz kalana kadar bıçaklamaya devam eden şüpheli, daha sonra elindeki kılıçla olay yerinden yaya olarak uzaklaştı.

Samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz'in arkadaşının paylaşımı yürek dağladı
Başak Cengiz

ARKADAŞININ PAYLAŞIMI YÜREK DAĞLADI

Mimar Başak Cengiz'in, Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla vahşice katledilmesinin ardından sosyal medyada tepki yağdı. Başak Cengiz'in arkadaşı Hasan Azad Ok adlı sosyal medya kullanıcısı yaptığı paylaşımda, "Canım arkadaşım. Evlenme teklifi aldığın sonraki gündü. Kabullenemiyorum böyle bir ölümü. Hiç bir şey yokken tanımadığın biri tarafından öldürülmek. Çok çok zoruma gidiyor. Kafayı yedirtiyor insana. Bu ölüm senin gibi neşeli bir insana hiç yakışmadı. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

Hasan Azad Ok, "Bir hiç uğruna gitti arkadaşım. Kabul etmek istemiyorum. Çok zoruma gidiyor. Akli dengesi olmayan bir insan tek başına evde yasamaz yasayamaz! Keyfi yapılan bir cinayettir bu. Akli dengesi yok diyemezsiniz." dedi.

Samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz'in arkadaşından yürek dağlayan paylaşım
Samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz'in arkadaşından yürek dağlayan paylaşım
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in arkadaşının paylaşımı yürek parçaladı

samuray kılıcı, Ataşehir, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in arkadaşının paylaşımı yürek parçaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in arkadaşının paylaşımı yürek parçaladı - Son Dakika
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