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San Marino-Kazakistan maçını Ali Palabıyık yönetecek

6 saat önce

FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, San Marino ile Kazakistan arasında 16 Kasım Cumartesi günü oynanacak UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri L Grubu karşılaşmasını yönetecek.

San Marino-Kazakistan maçını Ali Palabıyık yönetecek, System.String[]

FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, San Marino ile Kazakistan arasında 16 Kasım Cumartesi günü oynanacak UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri L Grubu karşılaşmasını yönetecek.


San Marino'nun Serravalle kentindeki San Marino Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maçta, Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.

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Ali Palabıyık, Kazakistan, San Marino, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:13 
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