"Sana eş cinsel cinler musallat olmuş" diyen sözde hocanın cezası belli oldu - Son Dakika

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 19 Kasım tarihinde meydana gelen olayda, kendini sözde hoca olarak tanıtan Ömer S'nin, kendisine başvuran bazı vatandaşlardan "sana eşcinsel cinler musallat olmuş" diyerek cinsel içerikli video istediği, şahısların ise videoları çekerek Ömer S'ye gönderdiği ortaya çıktı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüpheli Ömer S'nin bu kişilerden para istemesi üzerine mağdurlar polis merkezine giderek şikayette bulundu. İhbar üzerine eve yapılan baskınla zanlı yakalandı. Polis merkezindeki ifadesinin ardından adliyeye çıkarılan Ömer S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

25 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Ömer S. hakkında hazırlanan iddianame, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, tutuklu sanık Ömer S'nin insanlara kendisini sözde hoca olarak tanıttığı, "size cin musallat olmuş" diyerek ücret karşılığında vatandaşlara istismarda bulunduğu yer aldı. Sanık Ömer S'nin "dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılığa teşebbüs" ve "cinsel saldırı" suçlarından hakkında 6 yıl 6 aydan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.