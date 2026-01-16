Sanal Medya Dolandırıcıları Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sanal Medya Dolandırıcıları Yakalandı

Sanal Medya Dolandırıcıları Yakalandı
16.01.2026 08:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da erkekleri dolandıran 19 kişi gözaltına alındı, fahiş hesap ve tehdit olayları tespit edildi.

ANKARA'da sanal medya üzerinden tanıştıkları kadınlar tarafından buluşma bahanesiyle mekanlara çağrılan erkeklere fahiş hesap çıkaran, itiraz edenleri ise tehdit eden 19 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kadınların sanal medya üzerinden tanıştıkları erkekleri buluşma bahanesiyle mekanlara çağırıp bir süre sonra masadan ayrıldıkları ve mağdurlara fahiş hesap çıkarıldığını belirledi. Hesaba itiraz eden mağdurların tehdit edilip darbedildiği tespit edildi. Şüphelilerin bu yöntemle mağdurlardan 60 bin TL'ye varan tutarlarda para aldıkları; tahsilatın nakit, POS cihazı veya banka transferiyle yapıldığı bildirildi. Polis ekiplerinin düzenlendiği operasyonda çok sayıda olaya karıştıkları belirlenen 19 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Ankara, Medya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sanal Medya Dolandırıcıları Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı!
Galatasaray’ın Hakan Çalhanoğlu için yapacağı teklif belli oldu Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için yapacağı teklif belli oldu
Hollanda’nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı
Adana’da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti
Milli takımdaki hocasından Szymanski’ye Fenerbahçe mesajı Milli takımdaki hocasından Szymanski'ye Fenerbahçe mesajı
Fenerbahçe’ye karşı 10 kurtarış yapmıştı Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu Fenerbahçe'ye karşı 10 kurtarış yapmıştı! Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu

08:16
Hakimin canını kurtaran çaycı konuştu
Hakimin canını kurtaran çaycı konuştu
06:51
Arınç “Savcılar çağırırsa giderim“ dedi, Melih Gökçek’ten yanıt gecikmedi
Arınç "Savcılar çağırırsa giderim" dedi, Melih Gökçek'ten yanıt gecikmedi
06:14
Trump “Artık zamanı geldi“ diyerek duyurdu Dikkat çeken Türkiye detayı
Trump "Artık zamanı geldi" diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı
02:26
Antalya’da araç içinde yanmış ceset bulundu
Antalya'da araç içinde yanmış ceset bulundu
01:16
Machado kendisine verilen Nobel Barış ödülünü Trump’a sundu
Machado kendisine verilen Nobel Barış ödülünü Trump'a sundu
22:52
Sergen Yalçın’dan taraftarlara transfer müjdesi
Sergen Yalçın'dan taraftarlara transfer müjdesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 08:20:17. #7.11#
SON DAKİKA: Sanal Medya Dolandırıcıları Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.