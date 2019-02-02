Sanatçı Oğuz Aksaç Samsun'da Tedavi Oldu
1 saat önce
Türk halk müziği sanatçısı Oğuz Aksaç, Samsun'da tedavi oldu.
Türk halk müziği sanatçısı Oğuz Aksaç
, Samsun
'da tedavi oldu.
Seslendirdiği şarkılar ve türkülerle milyonların hayranlığı kazanan Türk halk müziği sanatçısı Oğuz Aksaç, grip ve soğuk algınlığından dolayı Büyük Anadolu Samsun Hastanelerinde muayene olarak serum ve ilaç tedavisi gördü. Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Esen
, hastanelerini tercih ettiği için Aksaç'a hem teşekkür etti hem de 'geçmiş olsun' dileklerin iletti. Tedavisinin ardından hastane personeli ile kısa süre sohbet eden Aksaç ise Büyük Anadolu Hastanelerine teşekkür ederek hastaneden ayrıldı. - SAMSUN
Son Dakika
» Magazin
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:21 Kaynak: İHA
Survivor Hasan, Halka Dizisinin Kadrosuna Dahil Oldu
Gülşah Saraçoğlu'ndan "Travesti misiniz" Diyen Takipçisine Sert Tepki: Çirkin İnsanlar
Necati Şaşmaz'ın Eşi Nagehan Şaşmaz, 'Tehdit' Gerekçesiyle Karşı Boşanma Davası Açtı
Cesur Pozlarıyla Gündem Olan Eda Taşpınar, Instagram Hesabını Yorumlara Kapattı