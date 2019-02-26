Sanatçılardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Havalimanında Doğum Günü Sürprizi
1 saat önce
Aralarında Emel Sayın, Yavuz Bingöl, Kutsi, Murat Dalkılıç, Cengiz Kurtoğlu gibi isimlerin yer aldığı bir grup sanatçı, 65 yaşına giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde doğum günü sürprizi yapıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:10 Kaynak: DHA
Sanatçılardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Doğum Günü Sürprizi
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