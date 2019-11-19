Sanatçıların köyünde, Yıldız Kenter için çınar fidanı dikildi - KONYA

Konya'nın Hüyük ilçesinde sanatçılar tarafından 2010 yılında kurulan Sonsuz Şükran Köyü'ndeki Büyük Ustalar Çınarlığı'nda, hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter anısına bir çınar fidanı toprakla buluşturuldu.

Çavuş Mahallesi'nde kurulu bulunan köyün Büyük Ustalar Çınarlığı'nda bir araya gelen sanatçılar, tiyatro sanatçısı Kenter adına fidan dikmek toplandı.

Sanatçılar, diktikleri çınar fidanına can suyu verdi. Fidan dikimi, Sonsuz Şükran Köyü'nün Kurucusu Mehmet Taşdiken ile heykeltıraşlar Meral Aran Kaysı, Emrah Ateşli, Fazilet Sezgin ve köylülerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Mehmet Taşdiken, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yıldız Kenter'in ani ölümüyle sanat dünyasından bir yıldızın daha kaydığını, bunun üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

"Yıldız Kenter vefa çınarlığında ismiyle yaşamaya devam edecek"

Yıldız Kenter ismini yaşatabilmek için sanatçılar olarak yine Büyük Ustalar Çınarlığı'nda bir araya geldiklerini anlatan Taşdiken, "Ömrü tiyatroda ve tiyatro sahnesinde geçen, 'Ben Anadolu'yu seyirciyle buluşturan Yıldız Kenter'i bugün de Anadolu bağrına basıyor. Yıldız Kenter, büyük ustalar için inşa ettiğimiz vefa çınarlığında yüzlerce yıl ismiyle yaşamaya devam edecek." dedi.

Fidan dikimine katılan Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem de son yüzyıla damgasını vurmuş bir yıldız olan Yıldız Kenter adına bir süre önce kurmuş oldukları hatıra ormanına çınar fidanı diktiklerini belirtti.

Bu çınarlığa daha önce de onlarca kez fidan diktiklerini anımsatan Çiğdem, "Hayatını kaybeden değerlerimiz için bugün bir yenisini ekledik. Bu çınar da ölümsüzleşecek, Yıldız Kenter gibi. İnşallah, her su döktüğümüzde, her etrafından geçtiğimizde onu anımsayacağız." diye konuştu.

Fidan dikimine katılan sanatçılar da Türk tiyatrosunun unutulmaz ismi olan Yıldız Kenter'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını, Kenter'in yeri doldurulamayacak gerçek bir sanatçı olduğunu bildirdi.

Ara Güler ve Neşet Ertaş gibi birçok sanatçı için fidan dikilmişti

Sanat ve kültür dünyasının önemli isimlerini yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla Sonsuz Şükran Köyü'nde bir vefa projesi olarak kurulan Büyük Ustalar Çınarlığı'na daha önce de ebediyete intikal eden Ara Güler, Semavi İyice, Erol Büyükburç, Neşet Ertaş, Yaşar Kemal, Cengiz Aytmatov, Burhan Doğançay, Yavuz Özkan, Haluk Dursun ve Mehmet Ali Birand gibi Türk dünyasının önemli değerleri için çınar fidanı dikilmişti.