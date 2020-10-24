"Sanayi kenti" Kocaeli'de 5,9 milyar liralık yeni yatırım teşvik edilecek

"Sanayi ve liman kenti" Kocaeli'de hayata geçirilmesi planlanan ve sabit yatırım tutarı 5,9 milyar lirayı bulan 225 yatırım için teşvik belgesi düzenlendi.

AA muhabirinin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, Kocaeli'de gerçekleştirilecek yatırımlar için yılın 8 aylık döneminde düzenlenen teşvik belgesi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 83 artış gösterdi.

Ocak-ağustos döneminde başta imalat sanayi olmak üzere eğitim, sağlık ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek 225 yatırım projesi teşvik kapsamına alındı.

Teşvik belgesi düzenlenen yatırımların 24'ü yabancı sermayeli projelerden oluştu.

Yeni yatırımlarla 6 bin 376 kişiye iş kapısı açılacak

Teşviklendirilen projelerin öngörülen sabit yatırım miktarı 5 milyar 900 milyon lira olarak hesaplandı. Bu yatırımlar tamamlandığında kentte 6 bin 376 kişiye istihdam sağlanması bekleniyor.

Teşvik kapsamına alınan projelerin sektörel dağılımı incelendiğinde, imalat sanayisine yönelik desteklerin çoğunlukta olduğu görüldü.

Ocak-ağustos döneminde verilen yatırım teşvik belgelerinin yüzde 92'sini sanayi sektörü yatırımları oluşturdu. Teşvik alan 207 projenin sabit yatırım tutarı 5 milyar 387 milyon lira oldu. Bunun 2 milyar 385 milyon liralık kısmını komple yeni, 2 milyar 642 milyon lirasını da tevsi yatırımlar kapsadı.

Teşviklendirilen yatırım projeleri, devletin sağladığı sigorta primi iş veren hissesi, yüzde 80'e varan vergi indirimi, faiz yardımı, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası gibi desteklerden faydalanacak.

Yatırım büyüklüğünde ilk sırayı enerji projesi aldı

Yatırım desteği almaya hak kazanan sanayi projeleri otomotivden savunma sanayisine, mobilyadan ambalaj sektörüne kadar çeşitlilik gösterdi.

Bir enerji firması tarafından hazırlanan rüzgar enerjisi santrali (RES) projesi, 534 milyon lirayla yatırım tutarı büyüklüğü bakımından ilk sırayı aldı. Kurulu kapasitesi 49 megavat olacak santralin 12 kişiye iş imkanı sağlaması öngörülüyor.

Çeşitli destek mekanizmalarından yararlanmaya hak kazanan projeler arasında otomotiv sektöründeki firmaların yatırımları dikkati çekti.

Çayırova'da faaliyet gösteren bir firma tarafından yaklaşık 160 milyon liralık yatırım miktarıyla hayata geçirilecek modernizasyon projesi teşvik kapsamına alındı. Otomotiv sanayisi için motor ve aktarma organları üretiminin yapılması hedeflenen yatırımla 57 kişiye iş kapısı açılacak.

Gebze'de otomotiv ana sanayi için orijinal sac ve kaynak montajlı parçalar üreten firmanın modernizasyon projesi için de teşvik belgesi düzenlendi. Firmanın yatırım tutarı 219 milyon lira olarak öngörülen projesi tamamlandığında 15 kişilik istihdam kapasitesi doğacak.

Teşvik belgesi verilen projeler arasında en fazla istihdamı ise endüstriyel tesis imalat ve montajına yönelik faaliyet gösteren bir firma tarafından gerçekleştirilecek yatırım sağlayacak. Muhtelif çelik konstrüksiyon, basınçlı ve basınçsız ekipmanlar, muhtelif üretim tesislerinin üretileceği yatırımın 600 kişilik istihdam oluşturması bekleniyor.