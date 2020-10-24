"Sanayi kenti" Kocaeli'de 5,9 milyar liralık yeni yatırım teşvik edilecek - Son Dakika

"Sanayi kenti" Kocaeli'de 5,9 milyar liralık yeni yatırım teşvik edilecek

24.10.2020 11:07

"Sanayi ve liman kenti" Kocaeli'de hayata geçirilmesi planlanan ve sabit yatırım tutarı 5,9 milyar lirayı bulan 225 yatırım için teşvik belgesi düzenlendi.

"Sanayi ve liman kenti" Kocaeli'de hayata geçirilmesi planlanan ve sabit yatırım tutarı 5,9 milyar lirayı bulan 225 yatırım için teşvik belgesi düzenlendi.

AA muhabirinin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, Kocaeli'de gerçekleştirilecek yatırımlar için yılın 8 aylık döneminde düzenlenen teşvik belgesi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 83 artış gösterdi.

Ocak-ağustos döneminde başta imalat sanayi olmak üzere eğitim, sağlık ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek 225 yatırım projesi teşvik kapsamına alındı.

Teşvik belgesi düzenlenen yatırımların 24'ü yabancı sermayeli projelerden oluştu.

Yeni yatırımlarla 6 bin 376 kişiye iş kapısı açılacak

Teşviklendirilen projelerin öngörülen sabit yatırım miktarı 5 milyar 900 milyon lira olarak hesaplandı. Bu yatırımlar tamamlandığında kentte 6 bin 376 kişiye istihdam sağlanması bekleniyor.

Teşvik kapsamına alınan projelerin sektörel dağılımı incelendiğinde, imalat sanayisine yönelik desteklerin çoğunlukta olduğu görüldü.

Ocak-ağustos döneminde verilen yatırım teşvik belgelerinin yüzde 92'sini sanayi sektörü yatırımları oluşturdu. Teşvik alan 207 projenin sabit yatırım tutarı 5 milyar 387 milyon lira oldu. Bunun 2 milyar 385 milyon liralık kısmını komple yeni, 2 milyar 642 milyon lirasını da tevsi yatırımlar kapsadı.

Teşviklendirilen yatırım projeleri, devletin sağladığı sigorta primi iş veren hissesi, yüzde 80'e varan vergi indirimi, faiz yardımı, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası gibi desteklerden faydalanacak.

Yatırım büyüklüğünde ilk sırayı enerji projesi aldı

Yatırım desteği almaya hak kazanan sanayi projeleri otomotivden savunma sanayisine, mobilyadan ambalaj sektörüne kadar çeşitlilik gösterdi.

Bir enerji firması tarafından hazırlanan rüzgar enerjisi santrali (RES) projesi, 534 milyon lirayla yatırım tutarı büyüklüğü bakımından ilk sırayı aldı. Kurulu kapasitesi 49 megavat olacak santralin 12 kişiye iş imkanı sağlaması öngörülüyor.

Çeşitli destek mekanizmalarından yararlanmaya hak kazanan projeler arasında otomotiv sektöründeki firmaların yatırımları dikkati çekti.

Çayırova'da faaliyet gösteren bir firma tarafından yaklaşık 160 milyon liralık yatırım miktarıyla hayata geçirilecek modernizasyon projesi teşvik kapsamına alındı. Otomotiv sanayisi için motor ve aktarma organları üretiminin yapılması hedeflenen yatırımla 57 kişiye iş kapısı açılacak.

Gebze'de otomotiv ana sanayi için orijinal sac ve kaynak montajlı parçalar üreten firmanın modernizasyon projesi için de teşvik belgesi düzenlendi. Firmanın yatırım tutarı 219 milyon lira olarak öngörülen projesi tamamlandığında 15 kişilik istihdam kapasitesi doğacak.

Teşvik belgesi verilen projeler arasında en fazla istihdamı ise endüstriyel tesis imalat ve montajına yönelik faaliyet gösteren bir firma tarafından gerçekleştirilecek yatırım sağlayacak. Muhtelif çelik konstrüksiyon, basınçlı ve basınçsız ekipmanlar, muhtelif üretim tesislerinin üretileceği yatırımın 600 kişilik istihdam oluşturması bekleniyor.

İstihdam, Kocaeli, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Sanayi kenti' Kocaeli'de 5,9 milyar liralık yeni yatırım teşvik edilecek - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Ermenistan yine sivilleri vurdu! 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti Dert dinleme başı 10 TL alan genç gezgin, derdiyle kendisini ağlatana da 100 TL veriyor Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti 20 metrelik ağaçlara tırmanıp meyve silkeleyerek günlük 400 lira kazanıyor Elini kıyma makinesine kaptıran asker, 2 saatlik operasyonla kurtarıldı Durak dışında olduğu için kendisini almayan şoföre kızan kadın taksiyle takip ettiği otobüsü kırmızıya boyadı Macron'dan skandal provokasyon! Peygamberimize hakaret içeren karikatürler kamu binalarına yansıtıldı Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın feci şekilde can verdi
Türkiye'nin Libya'ya verdiği sahil güvenlik eğitimine İtalyan basınından ilginç yorum: Anahtar Erdoğan'ın elinde Türkiye'nin Libya'ya verdiği sahil güvenlik eğitimine İtalyan basınından ilginç yorum: Anahtar Erdoğan'ın elinde         
10:44
Sayaçların periyodik muayene işleri özel sektöre devrediliyor: Vatandaşın faturası kabaracak Sayaçların periyodik muayene işleri özel sektöre devrediliyor: Vatandaşın faturası kabaracak         
10:17
Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi         
09:57
Akrabalarını kurşuna dizen sanık, kabaklarına bakmadıkları için 10 kişiyi ölüm listesine almış Akrabalarını kurşuna dizen sanık, kabaklarına bakmadıkları için 10 kişiyi ölüm listesine almış         
08:51
Azerbaycan ordusu, Turan taktiğini uygulayarak Ermenistan'ın belini kırdı Azerbaycan ordusu, Turan taktiğini uygulayarak Ermenistan'ın belini kırdı         
08:34
Ermenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti Ermenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti         
08:17
ABD başkanlığı için yarışan Biden, ücretsiz koronavirüs aşısı sözü verdi ABD başkanlığı için yarışan Biden, ücretsiz koronavirüs aşısı sözü verdi         
01:33
Ahmet Kural yeni imajını paylaştı, hayranları şaşkınlığını gizleyemedi Ahmet Kural yeni imajını paylaştı, hayranları şaşkınlığını gizleyemedi         
23:43
Hadise ve Kaan Yıldırım, ailelerinin onay vermesiyle evlilik kararı aldı Hadise ve Kaan Yıldırım, ailelerinin onay vermesiyle evlilik kararı aldı         
21:33
Seyir halindeki tırın kasasına çarpan geyik telef oldu Seyir halindeki tırın kasasına çarpan geyik telef oldu         
20:22
Koronavirüsü ısıtarak öldüren yüz maskesi geliştirildi! Bulaş riskini sıfıra indiriyor Koronavirüsü ısıtarak öldüren yüz maskesi geliştirildi! Bulaş riskini sıfıra indiriyor         
19:31
82 yıl önce kurulan Ümraniyespor, ismini değiştirdi 82 yıl önce kurulan Ümraniyespor, ismini değiştirdi         
18:43
Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı         
17:45
Mekana Mekana "damsız" girme kavgası cinayetle bitti         
16:37
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da görüntülendi Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da görüntülendi         
16:02
Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı         
14:52
Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı         
11:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2020 11:16:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Sanayi kenti" Kocaeli'de 5,9 milyar liralık yeni yatırım teşvik edilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei