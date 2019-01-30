Sanayi Sitesi'nin Ana Arter Yolu Asfaltlanarak Hizmete Sunuldu
29 dakika önce
Osmaniye Belediyesi tarafından yıpranmış olan sanayi sitesi camii önü ve Musa Şahin Bulvarı arasında kalan ana arter yolda alt yapı, asfaltı kazı ve zemin sıkıştırma işlemleri gerçekleştirildi.
Şiddetli yağışların ardından asfalt serim işlemleri hızla başladı.
Hafta sonu ve gece geç saatlere kadar Osmaniye Belediyesi ekipleri asfalt serim çalışmalarına hız kesmeden devam ederek sanayi esnaflarının ve vatandaşların hizmetine sunuldu.
Yol yapım çalışmaları ile ilgili düşüncelerini aktaran sanayi esnaflarından Mahmut Yıldız; "Sanayi yolumuz çok bozuktu ve sıkıntı çekiyorduk. Zamanla bozulan ana caddemiz asfaltlanarak hizmetimize açılıyor. Esnaflarımız ve müşterilerimiz için çok güzel bir çalışma. Başkanımız Kadir Kara'ya çok teşekkür ediyor çalışmalarının devamını diliyoruz." Dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:56 Kaynak: Bültenler
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