Sanayi sitesinde ateş ölçer ile korona virüsü denetimi - Son Dakika

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Sanayi sitesinde ateş ölçer ile korona virüsü denetimi
6 saat önce
Adıyaman'ın Besni Küçük Sanayi Sitesinden korona virüsü tedbirleri kapsamında esnaflar ve sanayi sitesine gelen vatandaşlar ateşi ölçüldükten sonra içeriye girebiliyor.
Adıyaman'ın Besni Küçük Sanayi Sitesinden korona virüsü tedbirleri kapsamında esnaflar ve sanayi sitesine gelen vatandaşlar ateşi ölçüldükten sonra içeriye girebiliyor.
Vatandaşların ve sanayi esnaflarının sağlığı için ateş ölçerli uygulamalar yaptıklarını söyleyen Besni Merinos Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Haci Arslan, "Korona virüs salgını nedeni ile Besni Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu başkanlığında toplanan hıfzıssıhha kurulunun almış olduğu, Pazartesinden itibaren uygulamaya konulan tedbirler kapsamında Küçük Sanayi Sitesi esnaflarımız faaliyetlerine devam etmektedir. Alınan bu karar kapsamında küçük sanayi sitesi esnaflarımızla birlikte müşterilerimizin güvenliği ve izolasyonu hem müşterilerimiz hem de biz esnaflar için hayati önem taşımaktadır. Bu süreci en verimli ve sorunsuz geçirebilmek için sanayi sitemizin iki giriş çıkışından birisini kapatarak sadece ana nizamiye kapımızdan giriş çıkışları kontrol altına aldık. Esnaflarımız da dahil olmak üzere tüm giren çıkan vatandaşlarımızın ateşlerini ölçerek içeriye alıyoruz. Bu süreçte girişimlerimiz üzerine bize ateş ölçer bağışında bulunarak işimizi kolaylaştıran Besni Devlet Hastanesi Başhekimi Ali Helli'ye esnafımız ve tüm Besni halkı adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 03:58 Kaynak: İHA
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