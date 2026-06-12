Sanayi tesislerinde büyük risk: Patlama ve yangınlar önlenebilir mi? Uzmanı açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sanayi tesislerinde büyük risk: Patlama ve yangınlar önlenebilir mi? Uzmanı açıkladı

Sanayi tesislerinde büyük risk: Patlama ve yangınlar önlenebilir mi? Uzmanı açıkladı
12.06.2026 14:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayi tesislerinde yaşanan patlama ve yangınlar, can güvenliğini tehdit eden ciddi sonuçlara yol açıyor. TMGD Mühendislik kurucu ortağı Seyit Erdem Türkmen'e göre, yanıcı ve patlayıcı maddelerin yanlış depolanması ve yönetilmesi en büyük risk. Türkmen, doğru risk analizi ve eğitimin kazaları büyük ölçüde önleyebileceğini vurguluyor.

Sanayi tesislerinde yaşanan patlama ve yangınlar, yalnızca maddi kayıplara değil, aynı zamanda can güvenliğini tehdit eden ciddi sonuçlara da yol açıyor. Özellikle kimyasal üretim, depolama ve lojistik süreçlerinde küçük bir ihmalin büyük felaketlere dönüşebildiği biliniyor. Artan endüstriyel üretim hacmiyle birlikte risklerin de büyüdüğüne dikkat çekilirken, alınabilecek önlemler yeniden gündeme geliyor. TMGD Mühendislik kurucu ortağı Seyit Erdem Türkmen; “Sanayi tesislerinde en büyük risklerden biri, yanıcı ve patlayıcı maddelerin yanlış depolanması ve yönetilmesi. Özellikle kimyasal maddelerin taşınması, depolanması ve işlenmesi sırasında uluslararası standartlara uyulmaması, zincirleme kazalara davetiye çıkarıyor” diyor.

SANAYİDE GÖRÜNMEYEN TEHLİKE: YANICI VE PATLAYICI MADDELER 

Tehlikeli madde güvenliği yalnızca bir prosedür değil, işletmenin sürdürülebilirliği açısından kritik bir unsur olarak öne çıkıyor. 2017 yılında tehlikeli maddelerle ilgili güncel yaklaşımları ele aldığı bir makale kaleme alan Seyit Erdem Türkmen, özellikle arıtma kimyasalları gibi çoğu zaman “düşük riskli” olarak görülen maddelerin dahi yanlış koşullarda ciddi tehlikeler oluşturabileceğine dikkat çekiyor. Türkmen’e göre, risk algısının doğru oluşturulmaması ve çalışanların yeterince bilinçlendirilmemesi, kazaların temel nedenleri arasında yer alıyor.

Ayrıca uluslararası taşımacılıkta geçerli olan kuralların (örneğin hava taşımacılığında uygulanan standartlar) yalnızca lojistik süreçlerde değil, tesis içi operasyonlarda da referans alınması gerektiği vurgulanıyor. Bu kapsamda IATA DGR gibi düzenlemelere hakim uzmanların süreçlere dahil edilmesi, riskleri minimize eden önemli adımlardan biri olarak görülüyor.

SEYİT ERDEM TÜRKMEN: DOĞRU RİSK ANALİZİ VE EĞİTİM, KAZALARI BÜYÜK ÖLÇÜDE ÖNLER 

Sektörün öncü isimlerinden biri olan Türkmen, sanayi tesislerinde yaşanan patlama ve yangınların büyük ölçüde önlenebilir olduğuna dikkat çekiyor. Türkmen, “Bu tür kazaların çoğu öngörülebilir risklerin yeterince analiz edilmemesinden kaynaklanıyor. Oysa doğru bir risk değerlendirmesi ve düzenli denetim mekanizmalarıyla bu olayların önüne geçmek mümkün” dedi.

Patlamadan korunma dokümanlarının hazırlanmasının yasal bir zorunluluk olmasının ötesinde, işletmeler için hayati bir yol haritası sunduğunu belirten Türkmen, özellikle ex-proof ekipman kullanımı, statik elektrik kontrolü ve uygun havalandırma sistemlerinin kritik rol oynadığını ifade ediyor. Yangın eğitici eğitmeni olarak da sahada aktif rol alan Türkmen, çalışanların düzenli olarak tatbikatlara katılmasının ve acil durum senaryolarının önceden planlanmasının önemine vurgu yapıyor.

Türkmen ayrıca, kurucu ortağı olduğu TMGD TR Mühendislik’in sektörde elde ettiği başarıların da bu alandaki farkındalığın artmasıyla doğrudan ilişkili olduğunu belirtiyor. Şirketin 2022 yılında “Yılın En İyi Tehlikeli Madde Forwarder ve Lojistik” markası seçilmesi, güvenlik odaklı yaklaşımın sektörde karşılık bulduğunu gösteriyor.

Sonuç olarak uzmanlara göre, sanayi tesislerinde yaşanan yangın ve patlamalar kader değil; doğru mühendislik uygulamaları, eğitim ve denetim süreçleriyle büyük ölçüde önlenebilir riskler arasında yer alıyor. Bu noktada işletmelere düşen en önemli görev ise güvenliği bir maliyet kalemi değil, vazgeçilmez bir yatırım olarak görmek.

Ekim Devrim Manduz

Son Dakika

Son Dakika Yangın Sanayi tesislerinde büyük risk: Patlama ve yangınlar önlenebilir mi? Uzmanı açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyarder Elon Musk’ın Orta Doğu’daki şirketleri İran’ın hedef listesinde Milyarder Elon Musk'ın Orta Doğu'daki şirketleri İran'ın hedef listesinde
Kayseri’de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Çalıştığı inşaatta iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti olay kamerada Çalıştığı inşaatta iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti; olay kamerada
Morata’dan görülmemiş öz eleştiri: Kadroda olmayı asla hak etmedim Morata'dan görülmemiş öz eleştiri: Kadroda olmayı asla hak etmedim
Genç kadın, pitbull köpeğinin saldırısına uğradı Genç kadın, pitbull köpeğinin saldırısına uğradı
CHP Genel Merkezi’nde gazeteci ile danışman arasında ’Sarı zarf’ gerginliği CHP Genel Merkezi'nde gazeteci ile danışman arasında 'Sarı zarf' gerginliği
Antalya’da 12 yıl sonra aydınlanan cinayette 3 şüpheli tutuklandı Antalya'da 12 yıl sonra aydınlanan cinayette 3 şüpheli tutuklandı
Gülhan Taş cinayetine ilişkin davada sanık hakim karşısına çıktı Gülhan Taş cinayetine ilişkin davada sanık hakim karşısına çıktı

15:04
5 yıllık faili meçhul cinayette düğüm çözüldü 11 şüpheli gözaltında
5 yıllık faili meçhul cinayette düğüm çözüldü! 11 şüpheli gözaltında
14:51
Dolar dolu kutulardan lüks villaya Silivri Belediyesi’ne yönelik soruşturmada pes dedirten iddialar
Dolar dolu kutulardan lüks villaya! Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturmada pes dedirten iddialar
14:34
Dünya Kupası’nın en iyi 50 futbolcusu açıklandı Listede Türkiye’den 2 yıldız var
Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu açıklandı! Listede Türkiye'den 2 yıldız var
14:09
İBB davasında çıplak arama iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı
İBB davasında çıplak arama iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı
13:57
TFF Başkanı’nın saha kenarındaki görüntüsü olay oldu
TFF Başkanı'nın saha kenarındaki görüntüsü olay oldu
13:42
Özgür Özel’den yeni parti çıkışı Kılıçdaroğlu’nu işaret etti
Özgür Özel'den yeni parti çıkışı! Kılıçdaroğlu'nu işaret etti
13:14
Dervişoğlu’ndan 13 şirkete kayyum atanmasına tepki: Siz kovboy değilsiniz, burası da Teksas değil
Dervişoğlu'ndan 13 şirkete kayyum atanmasına tepki: Siz kovboy değilsiniz, burası da Teksas değil
11:58
Merkez Bankası’ndan kritik ipucu geldi İşte memur ve emeklinin yeni maaşı
Merkez Bankası'ndan kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 15:20:59. #7.13#
SON DAKİKA: Sanayi tesislerinde büyük risk: Patlama ve yangınlar önlenebilir mi? Uzmanı açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.